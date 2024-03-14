Aldatmak dizisinde İpek karakterini İlayda Çevik canlandırıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal'ın olduğu Aldatmak dizisinin İpek'i araştırılıyor. İlayda Çevik hayatı, biyografisi ve oynadığı dizilerin detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Aldatmak dizisi İpek kim, gerçek adı ne? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Aldatmak dizisi her çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Berkay Ateş gibi isimlerin olduğu dizide İpek karakteri araştırılıyor.

ALDATMAK DİZİSİ İPEK KİM, GERÇEK ADI NE?

Aldatmak dizisinde İpek karakterini İlayda Çevik canlandırıyor. Yeni sezonda hikayeye dahil olan İpek, mimarlık bitirmiştir. Sürpriz bir şekilde Kanada'dan gelerek babası Sezai'nin yanına yerleşir.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. 2013 yılında Karagül dizisiyle ekran önü oyunculuk macerası başladı. Ardından Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde oynadı.

İLAYDA ÇEVİK OYNADIĞI DİZİLER

2013- 2016 Karagül

2017 İsimsizler

2017 Savaşçı

2018 - 2019 Sen Anlat Karadeniz

2020 Gel Dese Aşk

2020 - 2021 Sen Çal Kapımı

2021 - 2022 Bir Zamanlar Çukurova

2022 - 2023 Tuzak

2023 - günümüz Aldatmak

İLAYDA ÇEVİK KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu İlayda Çevik 30 yaşındadır.