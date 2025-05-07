Ali Koç ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? TRT Spor yayınında konuşacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuk olduğu yayında gündeme dair açıklama yapacağı duyuruldu. Beşiktaş yenilgisinin ardından Galatasaray'la puan farkı 8'e çıkan Fenerbahçe'de başkanlık değişimi taraftarlar tarafından konuşuluyor. Ali Koç istifa söylemleri sosyal medyada dolaşırken sarı lacivertli kulübün başkanı canlı yayında açıklama yapacağı tarih ve saat belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken Başkan Ali Koç'un açıklama yapacağı duyuruldu.
ALİ KOÇ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Başkan Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak.
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından taraftarın yoğun eleştirileri ve yönetim üzerindeki baskısının artığı dönemde gerçekleşen yayında takımın geleceğine yönelik konuların konuşulması bekleniyor.
ALİ KOÇ TRT SPOR AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?
TRT Spor konuk olacak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 19.00-21.00 arasında açıklamalarda bulunacak.
ALİ KOÇ NE HAKKINDA AÇIKLAMA YAPACAK?
Ali Koç'un TRT Spor'daki açıklamalarının Fenerbahçe'nin mevcut durumu, teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı, şampiyonluk hedefleri ve kulübün mali yapısını kapsaması bekleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada da "gündeme dair konular" ifadesine yer verildiği için mevcut durumun değerlendirilmesinin yapılacağı düşünülüyor.
7 MART TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Şampiyonlar Ligi Tüm Goller
09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Trendyol Süper Lig Goller
13:40 Deplasman Lezzetleri
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Özetler
15:30 Dijital Gündem
16:00 Gündem Futbol
17:30 Dünyadan Spor
18:00 Futbol Aklı
19:00 Özel Yayın
21:00 Suudi Arabistan Pro Lig Futbol Karşılaşması Al Nassr - Al Ittıhad
21:45 Spor Merkezi
22:00 Suudi Arabistan Pro Lig Futbol Karşılaşması Al Nassr - Al Ittıhad
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Futbol Karşılaşması Inter Barcelona
00:00 Avrupa Stüdyosu