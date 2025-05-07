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Ali Koç ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? TRT Spor yayınında konuşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? TRT Spor yayınında konuşacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuk olduğu yayında gündeme dair açıklama yapacağı duyuruldu. Beşiktaş yenilgisinin ardından Galatasaray'la puan farkı 8'e çıkan Fenerbahçe'de başkanlık değişimi taraftarlar tarafından konuşuluyor. Ali Koç istifa söylemleri sosyal medyada dolaşırken sarı lacivertli kulübün başkanı canlı yayında açıklama yapacağı tarih ve saat belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken Başkan Ali Koç'un açıklama yapacağı duyuruldu. 

ALİ KOÇ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Başkan Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından taraftarın yoğun eleştirileri ve yönetim üzerindeki baskısının artığı dönemde gerçekleşen yayında takımın geleceğine yönelik konuların konuşulması bekleniyor. 

Ali Koç ne zaman açıklama yapacak, ne hakkında? TV yayını belli oldu - 1. Resim

ALİ KOÇ TRT SPOR AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

TRT Spor konuk olacak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 19.00-21.00 arasında açıklamalarda bulunacak.

ALİ KOÇ NE HAKKINDA AÇIKLAMA YAPACAK?

Ali Koç'un TRT Spor'daki açıklamalarının Fenerbahçe'nin mevcut durumu, teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı, şampiyonluk hedefleri ve kulübün mali yapısını kapsaması bekleniyor.

Ali Koç ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? TRT Spor yayınında konuşacak - 2. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada da "gündeme dair konular" ifadesine yer verildiği için mevcut durumun değerlendirilmesinin yapılacağı düşünülüyor. 

Ali Koç ne zaman açıklama yapacak, ne hakkında? TV yayını belli oldu - 2. Resim

7 MART TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Şampiyonlar Ligi Tüm Goller

09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Trendyol Süper Lig Goller

13:40 Deplasman Lezzetleri

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Özetler

15:30 Dijital Gündem

16:00 Gündem Futbol

17:30 Dünyadan Spor

18:00 Futbol Aklı

19:00 Özel Yayın 

21:00 Suudi Arabistan Pro Lig Futbol Karşılaşması Al Nassr - Al Ittıhad

21:45 Spor Merkezi

22:00 Suudi Arabistan Pro Lig Futbol Karşılaşması Al Nassr - Al Ittıhad

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Futbol Karşılaşması Inter Barcelona

00:00 Avrupa Stüdyosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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