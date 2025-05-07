Ali Koç ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? TRT Spor yayınında konuşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 15:20 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 15:20 - Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuk olduğu yayında gündeme dair açıklama yapacağı duyuruldu. Beşiktaş yenilgisinin ardından Galatasaray'la puan farkı 8'e çıkan Fenerbahçe'de başkanlık değişimi taraftarlar tarafından konuşuluyor. Ali Koç istifa söylemleri sosyal medyada dolaşırken sarı lacivertli kulübün başkanı canlı yayında açıklama yapacağı tarih ve saat belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken Başkan Ali Koç'un açıklama yapacağı duyuruldu. ALİ KOÇ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Başkan Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından taraftarın yoğun eleştirileri ve yönetim üzerindeki baskısının artığı dönemde gerçekleşen yayında takımın geleceğine yönelik konuların konuşulması bekleniyor. ALİ KOÇ TRT SPOR AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA? TRT Spor konuk olacak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 19.00-21.00 arasında açıklamalarda bulunacak. ALİ KOÇ NE HAKKINDA AÇIKLAMA YAPACAK? Ali Koç'un TRT Spor'daki açıklamalarının Fenerbahçe'nin mevcut durumu, teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı, şampiyonluk hedefleri ve kulübün mali yapısını kapsaması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada da "gündeme dair konular" ifadesine yer verildiği için mevcut durumun değerlendirilmesinin yapılacağı düşünülüyor. 7 MART TRT SPOR YAYIN AKIŞI 06:58 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Şampiyonlar Ligi Tüm Goller 09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Özetler 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 Trendyol Süper Lig Goller 13:40 Deplasman Lezzetleri 14:00 Spor Stüdyosu 15:20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Özetler 15:30 Dijital Gündem 16:00 Gündem Futbol 17:30 Dünyadan Spor 18:00 Futbol Aklı 19:00 Özel Yayın 21:00 Suudi Arabistan Pro Lig Futbol Karşılaşması Al Nassr - Al Ittıhad 21:45 Spor Merkezi 22:00 Suudi Arabistan Pro Lig Futbol Karşılaşması Al Nassr - Al Ittıhad 23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş Turu Futbol Karşılaşması Inter Barcelona 00:00 Avrupa Stüdyosu İlgili Haber Serdar Dursun'dan gece yarısı flaş sözler! "Fenerbahçe'ye hayır deme lüksüm yok"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan