All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? 2.sezon yayın tarihi araştırılıyor

All of Us Are Dead dizisini ilk sezonu, 28 Ocak 2022 yılında yayımlanmıştır. Güney Kore yapımı dizi, lise koridorlarında başlayan zombi kıyametiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

İlk sezonu dünya genelinde büyük ses getirirken, gözler 2.sezon yayın tarihine çevrildi. "All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

All of Us Are Dead dizisinin 2. sezon tarihi hakkında net bir tarih paylaşılmamıştır. Ancak çeşitli kaynaklarda dizinin 2026 yılında yayınlanabileceği öne sürülüyor.

All of Us Are Dead ikinci sezonunun çekimleri 2025 yılına ertelenmişti. Popüler dizinin yeni sezonunun 2026'da yayınlanması bekleniyor.

ALL OF US ARE DEAD DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

All of Us Are Dead'ın henüz bir sezonu yayınladı ve dizinin 12 bölümü bulunuyor. Netflix orijinal yapımı olan All of Us Are Dead Netflix'te yayınlanıyor.