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Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague'de Türk derbisi!

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Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague'de Türk derbisi!
Başlık ResmiAnadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman?

Basketbol Avrupa Ligi’nde heyecan, 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Anadolu Efes ile Beşiktaş, İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında oynanacak Türk derbisine geri sayım başlarken gözler ''Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

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Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak belli oldu. Anadolu Efes, geride kalan altı maçta iki galibiyet elde ederken dört kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, haftaya sıralamanın 13. basamağında girdi. Beşiktaş ise ilk altı karşılaşmasında üç galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım ise 11. sırada yerini aldı.

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeaguede Türk derbisi!
Başlık ResmiAnadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeaguede Türk derbisi!

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes-Beşiktaş EuroLeague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılacak.

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeaguede Türk derbisi!
Başlık ResmiAnadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeaguede Türk derbisi!

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. EuroLeague’in 7. haftası kapsamında gerçekleştirilecek mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeaguede Türk derbisi!
Başlık ResmiAnadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeaguede Türk derbisi!

EUROLEAGUE 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

22 Ekim Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş

21.00 Bayern Münih (Almanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Baskonia (İspanya)

21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)

21.45 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris (Litvanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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