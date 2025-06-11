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Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Play off yarı final serisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Play off yarı final serisi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka’yı 10 Haziran’da 94-87 yenerek 2-1 öne geçti Anadolu Efes-Beşiktaş arasındaki dördüncü maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan dorukta; Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka karşısında 10 Haziran’da oynanan üçüncü maçta 94-87’lik skorla galip gelerek seride 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü maçının tarihi, saatini ve yayınlanacak kanalı merak edliiyor. Anadolu Efes’in ev sahipliğindeki bu mücadele, şampiyonluk yolunda belirleyici olacak.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçı, 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 20:30’da oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek karşılaşma, seride 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Anadolu Efes, 2-1’lik üstünlüğüyle ev sahibi avantajını kullanmayı hedeflerken Beşiktaş Fibabanka seriyi eşitlemek için sahaya çıkacak.

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Play off yarı final serisi - 1. Resim

Serinin ilk maçı 6 Haziran’da Anadolu Efes’in 90-87’lik deplasman galibiyetiyle başlamış ikinci maçta ise Beşiktaş Fibabanka evinde 97-70’lik farklı bir skorla kazanarak durumu 1-1’e getirmişti.

Üçüncü maçta Anadolu Efes, Shane Larkin (18 sayı) ve Daniel Oturu’nun (22 sayı) etkili performanslarıyla 94-87 galip gelerek yeniden öne geçti.

Beşiktaş'ın kazanması halinde serinin beşinci maçı 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş’ın ev sahipliğinde BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Beşiktaş yarı final serisinin dördüncü maçı, 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 20.30’da beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma, beIN CONNECT platformu üzerinden de abonelikle izlenebilecek.

Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Play off yarı final serisi - 2. Resim

SERİDE SON DURUM

Anadolu Efes, 10 Haziran’daki üçüncü maçı 94-87 kazanarak seride 2-1 öne geçti. İlk maçı 90-87 Anadolu Efes, ikinci maçı 97-70 Beşiktaş Fibabanka kazanmıştı. Üç galibiyete ulaşan takım finale çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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