Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, düzenlediği 32 konserin harcamaları nedeniyle soruşturma açıldı. Kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı öne sürülürken soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Kamuoyu Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan 13 ismi araştırıyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYON KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi başkanları, şube müdürleri ve organizasyon şirketlerinin sahipleri bulunuyor. Savcılığın açıklamasına göre gözaltına alınan isimler şunlar:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B,

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E,

Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E,

Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç,

Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A,

Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E.

Şüphelilerin "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE NEDEN OPERASYON YAPILDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarlar üzerine belediyenin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde, toplam 32 etkinlikte kamu zararının 154 milyon TL 453 bin lira üzerine çıktığı tespit edildi. Raporlarda özellikle ihalelerde usulsüzlük ve yüksek tutarlı ödemeler dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından MASAK ve Sayıştay raporlarının yanı sıra bilirkişi incelemeleri de dosyaya eklendi. Başsavcılık, raporların ardından soruşturmayı derinleştirerek aralarında belediyenin eski yöneticileri ile organizasyon şirketi sahiplerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.