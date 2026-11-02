Ankara elektrik kesintisi 3-4 Kasım! Başkent EDAŞ (Gölbaşı, Sincan, Çankaya, Mamak...)
Ankara elektrik kesintisi 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birçok ilçeyi etkileyecek. Başkent EDAŞ'ın kesinti programında Çankaya, Keçiören, Gölbaşı, Altındağ, Mamak, Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere farklı ilçeler yer alıyor. Vatandaşlar, Ankara elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokakları, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerini araştırıyor.
Ankara'da 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günleri elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle planlı kesintiler uygulanacak. Açıklanan programda Çankaya, Gölbaşı, Çubuk, Altındağ, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri bulunuyor. Kesinti süreleri ve elektriklerin yeniden verileceği saatler belli oldu.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4-5 KASIM
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.11.2026 13:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1585, 1545/1, 1586, 1593, 1584, 1575, 1591, 1590, 1589
04.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1589, 1594/1, 1593, 1550/1, ŞEHİT MEHMET RASİH NECEF, 1594
03.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİDERE, 865, 864, 863, 862, MEVLANA, 869, 858, 845
03.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1938, 1920, 1936, 1943, 1936 SOKAK MAKİŞ MANOLYA, 4993, 1941, 1940
03.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 848, 847, 827, 849, 845, 820
04.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4985, 3373, 5042, 3373/2, ŞEHİT HAYRETTİN EREN, 3372
03.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1850, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
04.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 604/4, 567, 555, 561, 564, 555 CAD., 565, 559, 560, 558, 557, 554
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÖRENÇARŞAK, AHİBOZ, BEZİRHANE MERKEZ
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
03.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2936
04.11.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOÇAK, 555, YAYLABAĞ, KARATAŞ
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUTLUKÖY, BEYPINAR, ŞENYUVA, YENİ ASIR, KAZIM KARABEKİR, NERGİZ_1, ÇİĞDEM, ŞİRİN_1, AKŞEMSETTİN., ZAFER, 270, BEDİR, MELİKŞAH_1, ATATÜRK.., YEŞİLÖZ, MEVLANA, AKTAŞ, 10, KARDELEN, 26, ŞEYH EDİBALİ, GÜL.., DUMLUPINAR_1, 87, 86, 12, 32, SİRKELİ YEŞİLOVA, FATİH SULTAN MEHMET, 11., 13., AZERBAYCAN, ULUDERE, MENEKŞE...., VATAN, SÖĞÜTLÜ, MAZLUM, SÜMBÜL, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT, MENDERES, TURGUT ÖZAL, ÇAMLIBEL, 16., İHLAS, FIRAT, ULUBATLI HASAN., ORHANGAZİ.., ALPARSLAN_1, FEVZİ ÇAKMAK
04.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN, KARGIN KÜME
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRELİ, GÜLTEPE, 679/5, DİDEM, SEMİN, ÖRNEK-, UZAYAN, ŞEHİT CEMALETTİN, GÖNÜLLÜLER, ÖRNEK, 677, TURGUT ÖZAL 2, 682, GÜLAÇAN
03.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇ ALİ PAŞA, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, SEYİT ALİ REİS, 664, 670, 665, 667, ORUÇ REİS, 666, PİRİ REİS
03.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT, DORUK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, TUĞRULBEY, TÜTÜNCÜ
04.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1314, 169, 233/2, 213, 223/3, 1396, 1389/1, ABDULLAH FARUKİ, 223/2, 219, ALAADDİN FERSAFİ, 216/1, HACI BAYRAM VELİ, 220, 221, 230/6, 220/1, 226/2
04.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12/1, 14, CELAL ESAT ARSEVEN, 19, 9., 13., 8, 46, 15, 16, 17, 9
04.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CELAL ESAT ARSEVEN, 52, 53, 55, 19, 20/1, 21, 17, 50, BUĞRA, 20
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CAMCI, AHMETADİL, AŞIKPAŞA, AKTEN, AKÇE, ÜRGÜP, FATİH
04.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BARTIN, KIZLAR PINARI, ANAMUR, AŞIKPAŞA, BALDIRAN, BALMUMU, BURGU, AVŞAR, BUCA, ŞEHİT CENGİZ PORSUK, BATMAN
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERUZ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER, EVCİ, İNE
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME
04.11.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOÇYAYLA, YENİKÖY
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UŞAKĞÖL, UŞAKGÖL
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÇAMKÖY
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 713, 717, 721, 723, 722, 720, 715
03.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1044, KAYA, KEREM, ŞAPKA DEVRİMİ, DERYA, DUMRU, DİZİ, ŞEHİT MURAT AZİZO, KIZLAR PINARI, ELEŞKİRT, ŞAİR DERTLİ
03.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1543
04.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERUZ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER, EVCİ, İNE
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKŞEREFLİ, TÜRK ŞEREFLİ
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERUZ, KARALAR MERKEZ, SALİHLER, EVCİ, İNE
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RIZA GÜNEŞ, CELAL ESAT ARSEVEN, 47, 8/1, 49, 1429, GAZİ MUSTAFA KEMAL 1, 9, 17, 50, 51, 19/1, 11, 55, 9/1
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SONER ÇANKAYA, 43, 40, 37
04.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHİKEMALŞENYURT, EMENAĞAÇ
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLİNÇ, 27, ATIŞ, GEZİ, KURAM, CAMİÖNÜ, TANSEL, SELÇUKLU, GÜLGÜN, 28, LAVANTA, KARAELMAS
03.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA, SELENDİ, ARDIÇ, KOŞARCILAR, RECEP DEMİRCİ, İÇÖZ DERESİ, UZUNKÖPRÜ, PAZARYERİ, EĞRİ
03.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1044, KAYA, KEREM, ŞAPKA DEVRİMİ, DERYA, DUMRU, DİZİ, ŞEHİT MURAT AZİZO, KIZLAR PINARI, ELEŞKİRT, ŞAİR DERTLİ
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RIZA GÜNEŞ, CELAL ESAT ARSEVEN, 47, 8/1, 49, 1429, GAZİ MUSTAFA KEMAL 1, 9, 17, 50, 51, 19/1, 11, 55, 9/1
03.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞCI, YOZGAT, 1422, 1418, PORSUK, ARKADAŞ, 1412, 1453
03.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 372, ÇİĞDEM, 396, NURCAN, 395, 390, 391, ESENLER, GAZELLER, 394, 389, 387, 388, TOSYALILAR
03.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAVATAN, FATİH SULTAN MEHMET......, SUSUZ MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET, 5659, 5622
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 933, ŞEHİT HAKAN YORULMAZ, 924, 932, ŞEHİTLER, ŞEHİT ARİF YÜKSEKKAYA, 935, 931
03.11.2026 13:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPAĞAÇ, 107, MEYDANCIK, AYRILAN, YATIKMUSLUK, DUTLUK, GÜLDALI, 106
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MICIKOĞLU
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BABAYAKUP, BACI YOLU, MALAZGİRT, PİRİREİS, BACI., NUR, CONKBAYIR, ŞAİR OSMAN KOÇ, BİLGEHAN, ŞEHİT KUBİLAY, YENİ BACI
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAZIM KARABEKİR., KAZIM KARABEKİR, SİRKELİ YEŞİLOVA
03.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İHLAS, ÇİĞDEM, FEVZİ ÇAKMAK, MAZLUM, ŞİRİN_1, AKŞEMSETTİN., KIBRIS, AKTAŞ, 10, 26, 87, 86, 12, 32, SİRKELİ YEŞİLOVA, FATİH SULTAN MEHMET, 11., 13., AZERBAYCAN, ULUDERE, VATAN, YILDIRIM BEYAZIT, MENDERES, TURGUT ÖZAL, 16., ULUBATLI HASAN., ORHANGAZİ..
03.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, FATİH SULTAN MEHMET, SİRKELİ YEŞİLOVA, 318, 13., 87, 101, 86, YEŞİLYURT MAH
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
04.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
03.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
03.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1631., 1636., 1626, 2446, 1705, 1709, 2447, ULUÇ ALİ PAŞA
03.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2433, ŞİRİNEVLER
03.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2438, ŞİRİNEVLER, 1652., 1630, 1651., ULUÇ ALİ PAŞA
03.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1850, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
03.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİRİN_1, ATATÜRK.., UĞUR, ANKARA, RÜYA., PINAR., UFUK, YUNUS ÇOBAN, ŞİMŞEK.
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
03.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 129, 135, 133, 123, 126, 134, 131, 128
03.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1850, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
03.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAVATAN, FATİH SULTAN MEHMET......, SUSUZ MAHALLESİ, FATİH SULTAN MEHMET, 5659, 5622
04.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SONER ÇANKAYA, 43, 40, 37
04.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞAÇKAKAN, ALEV, AVCI, ADALI, 2071, AFACAN