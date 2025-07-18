Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2025 23:34 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 23:38 - Güncelleme:

Ankara elektrik kesintisi 19 Temmuz 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren birçok ilçe ve mahallede etkili olacak. Başkant EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, elektik kesintilerin nedeni ve arızanın ne zaman gideliceğine dair açıklamada bulundu. 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintisi listesi...

Ankara'da elektrik kesintisi 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bazı ilçe ve mahallelerinde etkili olmaya başladı. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), elektrik kesintisine ilişkim yaptığı açıklamada arızanın planlı bir bakım çalışmasından değil, ani gelişen şebeke arızalarından kaynaklandığı belirtildi. Peki, 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? İşte cevabı... 19 TEMMUZ ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER YOK, NE ZAMAN GELECEK? Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı ,Güdülİ Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı BAŞKENT EDAŞ tarafından duyuruldu. İşte 19 Temmuz tarihlerinde başlayacak elektrik kesintilerinin detayları şu şekilde: ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 19.07.2025 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 336, ANKARA, KARAOĞLAN İlgili Haber GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin