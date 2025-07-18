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Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara&#039;nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek?
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Ankara elektrik kesintisi 19 Temmuz 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren birçok ilçe ve mahallede etkili olacak. Başkant EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, elektik kesintilerin nedeni ve arızanın ne zaman gideliceğine dair açıklamada bulundu. 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintisi listesi...

Ankara'da elektrik kesintisi 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bazı ilçe ve mahallelerinde etkili olmaya başladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), elektrik kesintisine ilişkim yaptığı açıklamada arızanın planlı bir bakım çalışmasından değil, ani gelişen şebeke arızalarından kaynaklandığı belirtildi. Peki, 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? İşte cevabı...

Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? - 1. Resim

19 TEMMUZ ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı ,Güdülİ Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı BAŞKENT EDAŞ tarafından duyuruldu.

İşte 19 Temmuz tarihlerinde başlayacak elektrik kesintilerinin detayları şu şekilde:Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? - 2. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? - 3. Resim

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? - 4. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? - 5. Resim

Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 19 Temmuz Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler yok, ne zaman gelecek? - 6. Resim

19.07.2025 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 336, ANKARA, KARAOĞLAN
 
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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