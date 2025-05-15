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Ankara'da fay hattı var mı? Ankara fay hattı deprem risk haritası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;da fay hattı var mı? Ankara fay hattı deprem risk haritası
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da bugün 15 Mayıs Perşembe günü bir deprem meydana geldi. Ardından Ankara'da fay hattı olup olmadığı, Ankara fay hattı haritası, deprem tehlikesi olan ilçeler gündeme geldi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan şehirlerinden biri olan Ankara'da gerçekleşen depremin ardından  Ankara fay hattı haritası, Ankara deprem risk haritası merak ediliyor.

ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

Ankara, doğrudan büyük bir fay hattı üzerinde bulunmasa da deprem riski olan illerden biri. Şehrin merkezinden geçen bir ana fay hattı olmasa da sınır ilçelerinde ve çevresinde aktif fay hatları mevcut. Ankara, 3. ve 4. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bu da düşük ila orta düzeyde bir deprem riski taşıdığını göstermekte.

Deprem riski, sadece şehir merkezinde değil, çevresindeki fay hatlarının etkisiyle de değerlendirilmesi gerekiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi büyük ve aktif bir fay hattı Ankara'nın kuzeyinde yer alırken diğer küçük fay hatları da şehir çevresinde bulunuyor. Bu durum, Ankara'nın deprem riskini artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Ankara'da fay hattı var mı? Ankara fay hattı haritası - 1. Resim

ANKARA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Ankara'nın altından doğrudan bir fay hattı geçmemesine rağmen şehir çevresinde ve sınır ilçelerinde çeşitli fay hatları bulunmakta. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Ankara'nın kuzeyinden geçiyor ve bu hat, Türkiye'nin en aktif ve tehlikeli fay hatlarından biridir.

Ayrıca, güneydoğuda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana-Bala bölgesinde bulunan küçük fay hatları da Ankara'nın deprem riskini etkileyen unsurlar arasındadır. Bu fay hatları, şehir merkezine doğrudan etki etmese de yakınlıkları nedeniyle Ankara'da sarsıntıların hissedilmesine neden olabilir.

Ankara çevresinde yer alan diğer fay sistemleri arasında Çeltikçi, Ayaş, İnönü-Eskişehir, Tuzgölü, Seyfe, Salanda, Kesikköprü, Küredağ, Balaban ve Afşar fay kuşakları sayılabilir.

Ankara'da fay hattı var mı? Ankara fay hattı haritası - 2. Resim

Bu faylar, yıkıcı depremlerin yinelenme aralığı uzun olsa da zaman zaman aktif hale gelebilir ve Ankara'da hissedilen sarsıntılara yol açabilir. 

ANKARA FAY HATTI HARİTASI

Ankara fay hattı haritası, şehirdeki deprem riskini ve fay hatlarının konumlarını anlamak için önemli bir kaynaktır. Bu harita, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeydeki etkisini, Kırşehir Keskin Fay Hattı'nın güneydoğudaki varlığını ve Bala-Haymana bölgesindeki küçük fay hatlarını açıkça gösteriyor.

Ayrıca Demetevler, Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam gibi ilçeler, haritada deprem riski açısından dikkat çeken bölgeler arasında.

Ankara fay hattı haritası

ANKARA DEPREM HARİTASINA GÖRE EN RİSKLİ İLÇELER

Ankara'da birçok ilçesinde deprem riski bulunmakla birlikte en riskli bölgenin Demetevler, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Kazan olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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