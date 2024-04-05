Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı! 5 Nisan Cuma günü bazı ilçelerde sular kesilecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ankara’da 5 Nisan Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, ASKİ su kesintisi listesi yayınlandı. 5 Nisan’ta Ankara’da Çankaya su kesintisi listesi olmak üzere; Mamak, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı, Çubuk ve Ankara’nın diğer ilçelerinde ASKİ tarafından su kesintisi listesine göre güncel ASKİ su kesintisi listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ankara ASKİ su kesintisi 5 Nisan! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı.
ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 5 NİSAN
Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.04.2024 11:40:00
Tamir Tarihi: 2.04.2024 18:00:00
Detay: çokören mahallesi kümeevleri içerisinde kuyuda oluşan elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: çokören mahallesi tamamı
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.04.2024 17:00:00
Tamir Tarihi: 3.04.2024 19:00:00
Detay: Pursaklar Saray Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -Saray Fatih Mahallesi Bir Kısmı.
ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI
Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi