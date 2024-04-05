Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı! 5 Nisan Cuma günü bazı ilçelerde sular kesilecek

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 01:00 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 01:03 - Güncelleme:

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Ankara’da 5 Nisan Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, ASKİ su kesintisi listesi yayınlandı. 5 Nisan’ta Ankara’da Çankaya su kesintisi listesi olmak üzere; Mamak, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı, Çubuk ve Ankara’nın diğer ilçelerinde ASKİ tarafından su kesintisi listesine göre güncel ASKİ su kesintisi listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.