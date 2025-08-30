Anta Toros kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle vefat eden usta oyuncunun ölümü sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı. Peki, Anta Toros kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

ANTA TOROS KİMDİR?

Anta Toros, 12 Ocak 1948 İstanbul doğumlu tiyatro ve sinema oyuncusudur. Sanat hayatına 1965 yılında amatör tiyatro sahnelerinde başlayan Toros, Dostlar Tiyatrosu’nda eğitim aldıktan sonra 1971 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel kariyerine adım attı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda da görev yapan sanatçı, Amerika’da tiyatro üzerine çalışmalar yaparak deneyimini uluslararası düzeye taşımıştır.

ANTA TOROS NEDEN ÖLDÜ?

Türk televizyonlarının tanınan oyuncusu Anta Toros kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

ANTA TOROS HASTALIĞI NEYDİ?

Anta Toros mide kanseri hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören sanatçı, hastalığıyla mücadelesini kaybetti ve 77 yaşında hayata veda etti.

ANTA TOROS KAÇ YAŞINDAYDI?

77 yaşında olan oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti.

ANTA TOROS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sanat hayatı boyunca tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer alan Anta Toros, “Adını Feriha Koydum”, “Çocuklar Duymasın”, “Acı Hayat”, “Yarım Elma”, “Adanalı” ve “Büyük Buluşma” gibi pek çok yapımda rol almıştır.