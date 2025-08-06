Mustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Uzun yıllar aktif siyasetin içinde yer alan Mustafa Demir’in vefatı, hem Samsun’da hem de Türkiye genelinde derin bir üzüntüyle karşılandı. Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü bilinen Demir’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kamuoyunca Mustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir 18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Trabzon’da başlayan Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Özel sektörde mimar ve müteahhit olarak çalışan Demir, bir dönem Türkiye Emlak Bankası’nda fen eksperi olarak da görev yaptı.

Samsun’da uzun yıllar boyunca ticaretle uğraşan Mustafa Demir, MÜSİAD Samsun Şubesi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve şube başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti'den Samsun Milletvekili seçilerek başlayan Demir, 22., 23. ve 24. dönemlerde Meclis'te görev yaptı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı yapan Demir, 1 Mayıs 2009’da Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak kabinede yer aldı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Demir, 11 Nisan 2019’da mazbatasını alarak görevine başladı. Görev süresi boyunca Samsun’un altyapı ve şehircilik alanında birçok projesine öncülük etti.

MUSTAFA DEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Mustafa Demir, 64 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demir’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek sevenlerine başsağlığı diledi.

MUSTAFA DEMİR HASTALIĞI NEYDİ?

Mustafa Demir 2022 yılından bu yana akciğer tümörüyle mücadele ediyordu. Kamuoyundan bir süre uzak kalan Demir’in sağlık durumu da merak ediliyordu. Ankara’da daha önce tedavi altına alınan Demir'in Akciğer Kanseri sebebi ile hayatını kaybettiği düşünülüyor. Resmi açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.