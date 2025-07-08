Tahir Şahin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

Tahir Şahin geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Şahin yaz tatilini geçirdiği Yeni Foça’da sabah saatlerinde denize girdiği sırada fenalaştı. Tahir Şahin öldü mü, kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, Tahir Şahin hangi partiden soruları ise kamuoyunun gündeminde yerini aldı.

Edinilen bilgilere göre yazlığının bulunduğu Foça’nın Burunucu mevkisinde yüzmek için denize giren Tahir Şahin, bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Tahir Şahin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, Tahir Şahin hangi partiden?

TAHİR ŞAHİN ÖLDÜ MÜ?

İzmir'in tanınan siyasetçilerinden biri olan eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Tahir Şahin sabah saatlerinde tatilini geçirdiği İzmir’in Yeni Foça ilçesinde denize girdiği sırada fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Tahir Şahin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TAHİR ŞAHİN NEDEN ÖLDÜ?

Sabah saat 08.15 sıralarında meydana gelen olayda Tahir Şahin Foça’nın Burunucu mevkisinde denize girdikten sonra aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi plajda yaptı. Yapılan incelemelerde Şahin’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan eski belediye başkanı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ani kalp krizi Tahir Şahin’in ölüm nedeni olarak kayıtlara geçti.

TAHİR ŞAHİN HASTALIĞI NEYDİ?

Tahir Şahin’in daha önce bilinen bir ciddi sağlık sorunu bulunmuyordu. Şahin’in vefatı ani gelişen kalp krizi nedeniyle gerçekleşti. Olay günü sabah saatlerinde denize girdiği sırada fenalaşması sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle Tahir Şahin hayatını kaybetti.

ESKİ MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

1959 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Tahir Şahin ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğup büyüdüğü Menemen’de tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin, siyasete atılmadan önce uzun yıllar benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

TAHİR ŞAHİN HANGİ PARTİDEN?

Tahir Şahin siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayarak bir dönem CHP İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

1999 yerel seçimlerinde CHP’den Menemen Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren Şahin, belediye başkanı seçildi. 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimleri de kazanarak toplamda 20 yıl boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.