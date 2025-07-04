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Nihat Genç kimdir, neden öldü? 69 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihat Genç kimdir, neden öldü? 69 yaşında hayatını kaybetti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir kanser tedavisi gören Nihat Genç yoğun bakıma alınmıştı. Son olarak entübe edildiği öğrenilen Nihat Genç'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Gazeteci yazar Nihat Genç kimdir neden öldü aramaları hız kazandı.

69 yaşındaki gazeteci yazar Nihat Genç bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nihat Genç kimdir, neden öldü? araştırılıyor. 

NİHAT GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Nihat Genç geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Son olarak entübe edildiği öğrenilen  Genç'in tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

14 Mart 2025'te akciğer kanserine yakalandığını duyuran Genç, 4 Haziran 2025'te yoğun bakıma kaldırıldı ve entübe edildi. Genç, 4 Temmuz 2025 tarihinde 69 yaşında tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nihat Genç kimdir, neden öldü? 69 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

NİHAT GENÇ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon'da doğan Nihat Genç, ilkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon'da okudu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile  İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu. Ancak siyasi nedenlerle bu okullardan ayrılmak durumunda kaldı. 

Daha sonra 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 

Mezun olur olmaz Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve Kültür Bakanlığı'nda olmak üzere dokuz yıl devlet memuru olarak çalıştı. 

Nihat Genç kimdir, neden öldü? 69 yaşında hayatını kaybetti - 2. Resim

Lisede ve üniversitenin ilk zamanlarında ülkücü düşüncede olan Genç, yıllar içinde sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı görüşleri benimsedi.

Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Leman, Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergilerde yazıları yayımlandı. 

Kısa bir süreliğine Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapsa da yine aynı gazetede yazan Engin Ardıç'ın Leman dergisine dair suçlamaları sonrası buradan ayrıldı. 

2008 Eylül'de Leman'a gerri döndü ve 2008 Aydınlık dergisinde de Bir Soru-Bir Cevap başlıklı köşesinde güncel meseleleri yorumladı.

Sky Türk televizyon Serdar Akinan ile 2008 Eylül'e kadar Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok programını yaptı. Ancak Akşam gazetesinden ayrılınca programdan da ayrılmak durumunda kaldı. 

2019 yılında fikir ayrılığına düştüğü Oda TV'den ayrılarak YouTube platformunda kurduğu Veryansın TV adlı kanalı kurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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