Lale Karabıyık kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bursa Milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Akademik kimliği ve siyaset alanındaki yeri ile tanınan Karabıyık’ın vefat haberi, başta siyaset dünyası olmak üzere eğitim camiasında da derin bir üzüntüye neden oldu. Kamuoyunca Lale Karabıyık kimdir, neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Eğitimci kimliğiyle tanınan ve üç dönem boyunca TBMM’de milletvekili olarak görev yapan Karabıyık hayatını kaybetti.

LALE KARABIYIK NEDEN ÖLDÜ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir mücadele ettiği sarkom (yumuşak doku kanseri) nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun süredir devam eden tedavi sürecinde zaman zaman kamuoyundan uzak kalan Karabıyık, hastalığının ilerlemesi nedeniyle sağlık durumunda kötüleşme yaşadı. Bursa’da özel bir hastanede tedavi görürken vefat eden Karabıyık’ın ölümü, siyasi çevrelerde ve akademik camiada derin bir üzüntüye neden oldu.

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LALE KARABIYIK HASTALIĞI NEYDİ?

Lale Karabıyık’a sarkom teşhisi konulmuştu. Sarkom, nadir görülen ve yumuşak doku hücrelerinden gelişen kanser türlerinden biridir. Vücutta kas, yağ, damar, sinir ve bağ dokularını etkileyebilen hastalık, ilerlemiş evrelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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LALE KARABIYIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

22 Ağustos 1965 doğumlu olan Lale Karabıyık, vefat ettiğinde 60 yaşındaydı. Bilecik’te dünyaya gelen Karabıyık, akademik hayatına Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olarak başladı.

Aynı üniversitede öğretim üyeliğine devam eden Karabıyık, 2005 yılında profesör unvanını alarak finans alanında uzmanlaştı.



2015 genel seçimlerinde CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 25, 26 ve 27. dönemlerde milletvekili olarak görev yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Karabıyık, son olarak 2023 yılında partinin MYK’sında İşveren Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Karabıyık, hem eğitim camiasında hem de siyasette aktif çalışmaları ve topluma katkılarıyla tanınan bir isimdi.