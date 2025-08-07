Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya elektrik kesintisi sorgulama: Antalya'nın ne zaman, saat kaçta elektrikler kesilecek?

Antalya elektrik kesintisi sorgulama: Antalya'nın ne zaman, saat kaçta elektrikler kesilecek?

8 Ağustos Cuma günü Antalya'nın Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Kaş, Kemer, Kepez, Korkuteli, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya elektrik kesintisi planlı bakım çalışması nedeniyle uygulanacak. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

8 Ağustos 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Antalya'nın 11 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Antalya elektrik kesintisi listesi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamayla beraber kesinti saatleri de belli oldu. Peki,  Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte detaylar...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Ağustos 2025 Cuma günü Antalya'nın Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Kaş, Kemer, Kepez, Korkuteli, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Antalya elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler, AEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. Bölgede yaşayan vatandaşların planlı kesintilere karşı önlem alması tavsiye ediliyor.

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Antalya elektrik kesintisi belli saat aralıklarında tamamlanacaktır. EADAŞ'IN çalışma durumuna göre bazı bölgelerde kesintilerin uzun sürebileceği tahmin ediliyor.

Antalya'da güncel elektrik kesinti saatlerine EADAŞ'ın resmi internet adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

