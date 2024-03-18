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Antalya yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı Antalya yerel seçim anketi 2024!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı Antalya yerel seçim anketi 2024!

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Antalya 2024 seçim anketi açıklandı. Anketlerde Hakan Tütüncü mü Muhittin Böcek mi önde araştırılıyor. MAK Araştırma 23 Şubat - 4 Mart arasında yaptığı yüz yüze anket sonucunu açıkladı. Antalya Belediye Başkan Adayları AK Parti adayı Hakan Tütüncü ile CHP adayı Muhittin Böcek arasındaki yarışta kim önde merak ediliyor. Antalya yerel seçim anketi 2024 sonuçlarına göre kim önde, kazanır? İşte, detaylar...

Antalya yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Antalya yerel seçim sonuç anketleri araştırılıyor. Son olarak MAK Araştırmanın yerel seçim 2024 anketine göre Antalya'da AK Parti'den Hakan Böcek ile CHP'den Muhittin Böcek arasındaki yarışın galibi kim olacak merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

ANTALYA SEÇİM ANKETİ 2024

MAK Araştırma, Antalya'da 1910 kişinin yüz yüze araştırma tekniği ile katıldığı 23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında yaptığı 2024 yerel seçim anket sonucunu yayınladı. 

AK Parti Hakan Tütüncü: %41

CHP Muhittin Böcek: %34

İYİ Parti Nesrin Ünal: %7

DEM Parti Kemal Bülbül: %7

Zafer Partisi Oğuz Ersöz: %2

YRP Ümit Özkurt: %1.5

Diğer Adaylar: %2.5

Kararsız/Cevap Yok: %5

ANTALYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

CHP Muhittin Böcek  %50,62

AK Parti Mehmet Menderes Tevfik Türel  %46,27

Saadet Partisi  Ali Aktaş %0,96

DSP Mustafa Reşat Oktay %0,95

DP  Dolunay Yelda Doğan% 0,57

VATAN Bülent Okay %0,26

TKP Sevinç Sertbarut  %0,15

BTP Nazim Şahin  %0,14

Bağımsız Bekir Karadaş  %0,05

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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