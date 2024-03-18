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Haberler > Spor > A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te giyeceği formalar sosyal medyada tanıtıldı!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te giyeceği formalar sosyal medyada tanıtıldı!

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A Milli Futbol Takımı&#039;nın EURO 2024&#039;te giyeceği formalar sosyal medyada tanıtıldı!

Spor Haberleri  / -

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için gün sayıyor. Özellikle Kenan Yıldız, Arda Güler, Can Uzun gibi genç jenerasyonun umut verdiği Milli Takımımızın, EURO 2024'te giyeceği formalar sosyal medyada tanıtıldı. İşte A Milli Takımı'na formaları.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Almanya'da düzenlenecek. A Milli Takımımız da EURO 2024'te yer alacak. Özellikle genç jenerasyondan beklenti epey büyük. 

A MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 TAKVİMİ

Euro 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında C yolu play-off galibiyle karşılaşacak. Olası rakipler; Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg. Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan Kazakistan eşleşmelerinden finale çıkan ve karşılaşan iki takımdan kazanan Türkiye'nin rakibi olacak. 

Ay-yıldızlılarımız, F grubu ikinci maçında 22 Haziran 2024'te Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak. Üçüncü karşılaşmayı ise 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. 

FORMALAR TANITILDI

EURO 2024'e sayılı günler kala, Milli Takımımızın formaları tanıtıldı. Beyaz forma üzerinde göğüs kısmında kırmızı bir şerit ve kırmızı forma ise tamamen kırmızı olacak ve her ikisinin göğüs kısmında beyaz ay-yıldız logosu yer alacak. 

İşte formalar

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te giyeceği formalar sosyal medyada tanıtıldı! - 1. Resim

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te giyeceği formalar sosyal medyada tanıtıldı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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