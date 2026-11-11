Antalya’da bugün okullar tatil mi, dersler uzaktan mı? 11 Kasım Antalya'da tatil olan ilçeler

Antalya'da bugün okulların tatil durumu, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya'da yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı eğitim öğretim düzeninde değişikliğe gidildi. Antalya Valiliği tarafından alınan kararın hangi ilçeleri kapsadığı, öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği ve derslerin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

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Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle şehirde ulaşım yoğunluğu yaşanması beklenirken öğrencilerin okula devam durumuyla ilgili kararlar alındı. Antalya Valiliğinin açıklamasının ardından yüz yüze eğitime ara verilecek ilçeler, okul servislerinin çalışma durumu ve uzaktan eğitim uygulamasının ayrıntıları gündeme geldi.

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliğinin kararına göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11 ve 12 Kasım tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerdeki resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler okula gitmeyecek. Eğitim öğretim tamamen durdurulmayacak, dersler EBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecek. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise okullar açık olacak ve dersler normal programına göre işlenecek. Uzaktan eğitim uygulaması 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günlerini kapsıyor.

Antalya’da bugün okullar tatil mi, dersler uzaktan mı? 11 Kasım Antalyada tatil olan ilçeler

Uzaktan eğitim uygulamasının geçerli olduğu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yürütülmeyecek. Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını cevaplamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.

Öte yandan aynı ilçelerde görev yapan, okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın kamu personeli de belirlenen istisnalar dışında iki gün idari izinli sayılacak. Kritik kamu hizmetlerinde çalışan personelin görevleri ise devam edecek.

ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Antalya'da Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11 ve 12 Kasım tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Eğitime uzaktan devam edilecek.

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