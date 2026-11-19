Yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic, halka arz sürecinde yatırımcıların gündemine oturdu. Claude yapay zeka modellerini geliştiren şirket, hisse başına 83 dolarlık fiyatla gerçekleştirdiği halka arzda yaklaşık 81,3 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

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Anthropic halka arz büyüklüğü daha önce SpaceX'in elde ettiği rekoru geride bıraktı. Yatırımcılar Anthropic hisselerinin hangi borsa koduyla işlem göreceği, halka arzın ne zaman tamamlanacağı ve şirketin toplam değerlemesinin ne kadar olduğu sorularını gündeme getirdi.

Anthropic halka arz ne zaman bitecek, borsa kodu nedir?

ANTHROPİC HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK, BORSA KODU NEDİR?

Anthropic'in halka arz sürecinin, açıklanan takvime göre olağan kapanış şartlarının yerine getirilmesi halinde 20 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanması bekleniyor. Şirketin hisselerinin ise 19 Kasım 2026 Perşembe günü Nasdaq borsasında işlem görmeye başladığı belirtildi.

Claude'un geliştiricisi Anthropic'in Nasdaq borsasında işlem görmesi beklenen hisse kodu ANT olarak açıklandı.

Anthropic halka arz ne zaman bitecek, borsa kodu nedir?

ANTHROPİC HİSSE FİYATI 83 DOLAR OLDU

Anthropic, halka arz öncesinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelerde hisse fiyatının 70 ila 78 dolar arasında belirlenmesini öngörmüştü. Fakat yatırımcı talebi ve satış koşulları doğrultusunda nihai fiyat beklentilerin üzerine çıktı. Şirketin halka arz hisseleri 83 dolardan satışa sunuldu.

Halka arz kapsamında toplam 980 milyon hisse yatırımcılara sunuldu. Hisselerin 956,4 milyonluk bölümünün Anthropic tarafından, 23,6 milyonluk kısmının ise belirli mevcut hissedarlar tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi.

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