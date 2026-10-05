AÖF kayıt yenileme 2026-2027 güz dönemi işlemleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders seçimi, kayıt yenileme ücreti, ödeme yöntemleri ve AÖF kayıt yenileme son tarihini araştırıyor.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Bu dönem öğrenciler için önemli bir değişiklik de uygulanıyor. Fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacak. Öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerini kendilerinin belirleyerek ödeme işlemini tamamlaması gerekecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Öğrenciler kayıt yenileme süresi içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak Ders Ekle/Sil bölümünden derslerini belirleyebilecek. Bu dönem en fazla 8 ders ve toplam 45 AKTS'ye kadar ders seçimi yapılabilecek. Ders seçimi tamamlanmadan ödeme bilgisi oluşturulmayacak.

AÖF kayıt yenileme başladı! AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri

Kayıt yenileme sürecinin 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona ermesi planlanıyor. Üniversitenin duyurusunda kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağı ve süre tamamlandıktan sonra mazeret kabul edilmeyeceği belirtildi. Öğrencilerin bu nedenle ders seçimi ve ödeme işlemlerini son güne bırakmadan tamamlaması gerekiyor. Ödeme sonrasında ise Öğrenci Bilgi Sistemi'ndeki Kayıt Bilgi bölümünden kaydın yenilenip yenilenmediğinin kontrol edilmesi isteniyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra Ders Ekle/Sil bölümünden ders seçmesi gerekiyor. Ders seçiminin ardından sistemde oluşan kayıt yenileme bedeli ödeniyor ve kayıt durumu Kayıt Bilgi bölümünden kontrol ediliyor.

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