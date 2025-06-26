Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı? Kat Mülkiyeti Kanunu gündemde!

Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı? Kat Mülkiyeti Kanunu gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı? Kat Mülkiyeti Kanunu gündemde!
Apartman, Site Yönetimi, Kayyum, Hukuk, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri’de bir apartmanın usulsüz yönetici seçimi nedeniyle mahkeme tarafından kayyum atandı. Sosyal medyada gündeme gelen olay sonrası site ve apartman yönetimlerinde hukuki süreçler ve kayyım süreci bir kez daha gündeme geldi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan 32 dairelik bir apartmanda, 2023 yılında yapılan yönetici seçiminin usule uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye taşınan süreç, kayyım atanmasıyla sonuçlandı. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası arama motorlarında Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı sorusu hız kazandı. 

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİNE KAYYIM ATANIR MI?

Hukukçular konuya ilişkin, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34/6. maddesi, apartman veya site yönetiminde kat maliklerinin anlaşamaması ya da yönetici seçimi yapamaması durumunda, herhangi bir kat malikinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyım atanmasını talep edebileceğini açıkça düzenlediğini ifade ediyor.

Kayseri’deki olayda, 32 dairelik binada yapılan yönetici seçimine itiraz eden malikler, seçimin Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olmadığını savunarak mahkemeye başvurdu.

Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı? Kat Mülkiyeti Kanunu gündemde! - 1. Resim

Mahkeme, usulsüzlük tespit ederek kayyım atanmasına karar verdi ve Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun’u 6 aylığına kayyım olarak görevlendirdi.

Bu tür durumlar, özellikle büyük sitelerde veya maliklerin yönetim konusunda uzlaşamadığı apartmanlarda sıkça görülüyor.

Kayyım atanması, yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi ve maliklerin haklarının korunması için bir çözüm olarak öne çıkmakta. Kayyımın görev süresi boyunca binadaki mali işlemler incelenerek mahkemeye detaylı bir rapor sunulacak. Hem mevcut mağduriyetlerin giderilmesini hem de gelecekte benzer sorunların önlenmesi amacıyla uygulanıyor.

Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı? Kat Mülkiyeti Kanunu gündemde! - 2. Resim

KAT MÜLKİYETİ KANUNU NEDİR?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman ve site yönetimlerinin temel çerçevesini oluşturuyor. Kanun, yöneticinin görevlerini, seçim süreçlerini ve kayyım atanması gibi olağanüstü durumları detaylı bir şekilde düzenliyor.

Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı? Kat Mülkiyeti Kanunu gündemde! - 3. Resim

APARTMAN VEYA SİTEYE KAYYIM ATANMASI NEDEN OLAN ŞARTLAR

Kayyım atanması, kat maliklerinin yönetimde anlaşamaması, usulsüz seçim veya yönetici seçememesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruyla gerçekleşir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marko Guduric Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı mı, hangi takıma gitti? Sporcudan açıklama geldi - HaberlerMarko Guduric Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı mı, hangi takıma gitti? Sporcudan açıklama geldiPrens 4. sezon ne zaman çıkacak? Prens yeni sezon tarihi için geri sayıma başlandı - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman çıkacak? Prens yeni sezon tarihi için geri sayıma başlandıMasterChef Elif Gülşen kimdir? Kick boks şampiyonu hikayesiyle jüriyi etkiledi - HaberlerMasterChef Elif Gülşen kimdir? Kick boks şampiyonu hikayesiyle jüriyi etkilediInstagram yeniden paylaşma nasıl geri alınır? Yeni özellik test ediliyor - HaberlerInstagram yeniden paylaşma nasıl geri alınır? Yeni özellik test ediliyorAsım Pars kimdir, neden öldü? 2024-25 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ne adı verildi - HaberlerAsım Pars kimdir, neden öldü? 2024-25 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ne adı verildiMasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz'un motorcu geçmişi dikkat çekti - HaberlerMasterChef Ayten Başkan kimdir? Ayten Horoz'un motorcu geçmişi dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...