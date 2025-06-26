Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı? Kat Mülkiyeti Kanunu gündemde!

Kayseri’de bir apartmanın usulsüz yönetici seçimi nedeniyle mahkeme tarafından kayyum atandı. Sosyal medyada gündeme gelen olay sonrası site ve apartman yönetimlerinde hukuki süreçler ve kayyım süreci bir kez daha gündeme geldi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan 32 dairelik bir apartmanda, 2023 yılında yapılan yönetici seçiminin usule uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye taşınan süreç, kayyım atanmasıyla sonuçlandı. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası arama motorlarında Apartman ve site yönetimine kayyım atanır mı sorusu hız kazandı.

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİNE KAYYIM ATANIR MI?

Hukukçular konuya ilişkin, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34/6. maddesi, apartman veya site yönetiminde kat maliklerinin anlaşamaması ya da yönetici seçimi yapamaması durumunda, herhangi bir kat malikinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyım atanmasını talep edebileceğini açıkça düzenlediğini ifade ediyor.

Kayseri’deki olayda, 32 dairelik binada yapılan yönetici seçimine itiraz eden malikler, seçimin Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olmadığını savunarak mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, usulsüzlük tespit ederek kayyım atanmasına karar verdi ve Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun’u 6 aylığına kayyım olarak görevlendirdi.

Bu tür durumlar, özellikle büyük sitelerde veya maliklerin yönetim konusunda uzlaşamadığı apartmanlarda sıkça görülüyor.

Kayyım atanması, yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi ve maliklerin haklarının korunması için bir çözüm olarak öne çıkmakta. Kayyımın görev süresi boyunca binadaki mali işlemler incelenerek mahkemeye detaylı bir rapor sunulacak. Hem mevcut mağduriyetlerin giderilmesini hem de gelecekte benzer sorunların önlenmesi amacıyla uygulanıyor.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU NEDİR?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman ve site yönetimlerinin temel çerçevesini oluşturuyor. Kanun, yöneticinin görevlerini, seçim süreçlerini ve kayyım atanması gibi olağanüstü durumları detaylı bir şekilde düzenliyor.

APARTMAN VEYA SİTEYE KAYYIM ATANMASI NEDEN OLAN ŞARTLAR

Kayyım atanması, kat maliklerinin yönetimde anlaşamaması, usulsüz seçim veya yönetici seçememesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruyla gerçekleşir.