Araç içi kamera takmak zorunlu mu? Hangi modelleri kapsadığı belli oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. Bundan sonra bazı araçlar için araç içi kamera, takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu olacak. Peki Araç içi kamera takmak zorunlu mu, ne zaman araç içi kamera başlıyor, hangi model araçları ilgilendiriyor? İşte kafaları kurcalayan tüm sorular ve cevapları...

HANGİ ARAÇLAR KAMERA TAKMAK ZORUNDA?

Resmi Gazete'de de yer alan yeni yönetmelik kapsamında “C hususiyet” sınıfındaki araçlar için kamera ve takip sistemi zorunlu oldu.

C HUSUSİYETLİ ARAÇ NEDİR?

“C hususiyet” sınıfını, genellikle okul servisleri, personel taşımacılığı yapan minibüsler, ticari taksiler, yolcu taşımaya yönelik otobüsler ve toplu taşıma araçlarını kapsar.

ARAÇLARDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK?

Yeni düzenlemeye göre 'C hususiyet” sınıfındaki araçlarda zorunlu olacaklar şu şekilde;

▪️ Araç takip sistemi (GPS tabanlı)

▪️ İç/dış alanı görebilecek kamera sistemleri (araç içi güvenlik kamerası dahil)

▪️ Görüntü kayıt cihazı

▪️ Acil durum butonu

KAMERA VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Kamera ve kayıt sistemi zorunluluğu, yeni ve eski tüm C sınıfı hususi araçlar için geçerlidir. Zorunluluk araç modeline göre farklı tarihlerde uygulanacaktır.

Kamera zorunluluğunun uygulanacağı araçlar ve takvim şu şekilde:

2025 – 2023: 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli

2022 – 2018: 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli

2017 ve öncesi: 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar geçerli

ARAÇ KAMERASI TAKTIRMAMANIN CEZASI NE ?

Yeni sistemin detaylarına göre, yükümlülük tarihine kadar gerekli sistemleri taktırmayan araçlar: Ruhsat yenileme işlemlerinde sorun yaşayacak. Trafik denetimlerinde ceza alacak. Taşımacılık yetki belgeleri yenilenmeyecek. Araç muayenesinden geçemeyecek.

KAMERA ZORUNLULUĞU ÖZEL OTOMOBİLLERİ KAPSIYOR MU?

Hayır, yalnızca belirli sınıftaki (C sınıfı) ticari ve toplu taşıma araçlarını kapsıyor.