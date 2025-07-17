Arda Edeoğlu kimdir, neden öldürüldü?
Sosyal medya fenomeni Arda Edeoğlu, 14 Temmuz 2025 tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Üç kızıyla birlikte hedef alınan fenomen ismin ölümü Arda Edeoğlu neden öldü konusunu gündeme getirdi. ArdaEdeoğlu hayatı merak edildi.
Aslen Hakkari Yükseovalı olan sosyal medya fenomeni Arda Edeoğlu Van'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
ARDA EDEOĞLU KİMDİR?
Arda Edeoğlu, gerçek adıyla Onur Karael, aslen Hakkari'nin Yüksekovalı. 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni olan Edeoğlu özellikle TikTok'ta yakından takip ediliyordu. Eğlenceli videolar ve giyim tarzı ile babalık temalı videolar çekiyordu.
Kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan ve Van'da yaşayan fenomen ticaret ile uğraştığı biliniyor.
ARDA EDEOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Arda Edeoğlu, 14 Temmuz 2025 gecesi Van’ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Kızları tedavi altına alınırken cenazesi Yüksekova’ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verildi.