Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Arda Edeoğlu kimdir, neden öldürüldü?

Arda Edeoğlu kimdir, neden öldürüldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Edeoğlu kimdir, neden öldürüldü?
Sosyal Medya Fenomeni, Van, Suikast, Olay, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Arda Edeoğlu, 14 Temmuz 2025 tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Üç kızıyla birlikte hedef alınan fenomen ismin ölümü Arda Edeoğlu neden öldü konusunu gündeme getirdi. ArdaEdeoğlu hayatı merak edildi.

Aslen Hakkari Yükseovalı olan sosyal medya fenomeni Arda Edeoğlu Van'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ARDA EDEOĞLU KİMDİR?

Arda Edeoğlu, gerçek adıyla Onur Karael, aslen Hakkari'nin Yüksekovalı. 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni olan Edeoğlu özellikle TikTok'ta yakından takip ediliyordu. Eğlenceli videolar ve giyim tarzı ile babalık temalı videolar çekiyordu. 

Kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan ve Van'da yaşayan fenomen ticaret ile uğraştığı biliniyor. 

Arda Edeoğlu kimdir, neden öldürüldü? - 1. Resim

ARDA EDEOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Arda Edeoğlu, 14 Temmuz 2025 gecesi Van’ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Kızları tedavi altına alınırken cenazesi Yüksekova’ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ayşe'yi katleden Cemil Koç'un kan donduran ifadesi! Cesedi yok etmek için 500 bin lira vermişAydın’da acı kaza: Güvenlik filesi facianın önüne geçemedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı! - HaberlerAÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı!Suat Özçağdaş kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın biyografisi - HaberlerSuat Özçağdaş kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın biyografisiLise kayıtları ne zaman? 2025-2026 LGS lise kayıt tarihleri - HaberlerLise kayıtları ne zaman? 2025-2026 LGS lise kayıt tarihleriOkul servis ücretleri: Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu? - HaberlerOkul servis ücretleri: Okul servisleri zamlandı mı, ne kadar oldu?17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - Haberler17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler?Irak yangın neden çıktı? Alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti - HaberlerIrak yangın neden çıktı? Alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...