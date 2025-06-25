Asım Pars kimdir, neden öldü? 2024-25 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ne adı verildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu şampiyonunun belli olmasının ardından sezona adı verilen Asım Pars merak edildi. 23 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybeden milli futbolcu 2001 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımda yer alıyordu. Asım Pars neden öldü sosyal medyada gündeme geldi.

Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Asım Pars 49 yaşında Kalesija’daki evinde hayatını kaybetti. Türk basketbol camiasını derinden sarsan olay sonrası 2024-25 Basketbol Süper Lig sezonuna adı verildi. Şampiyon takımın belli olmasının ardından Asım Pars neden öldü, kimdir merak ediliyor.

ASIM PARS NEDEN ÖLDÜ?

23 Eylül 2024'te Kalesija polisinin yaptığı açıklamada, Asım Pars'ın cansız bedeni bulundu. İlk incelemeler ölüm nedeninin intihar olduğu öne sürüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde Pars'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ASIM PARS KİMDİR?

1 Nisan 1976'da doğan Bosna Hersek'in Kalesija şehrinde doğdu. 2.13 metre boyu ve 105 kiloluk fiziksel yapısıyla pivot pozisyonunda oynadı. 1992’de Sloboda takımında profesyonel kariyerine başladı. Ancak 1992-1995 Bosna Savaşı nedeniyle 1993’te Türkiye’ye göç etti.

Türk vatandaşlığı alarak kariyerine Türkiye’de devam eden Pars, Galatasaray ve Tuborg Pilsener’de kendini geliştirerek Türk basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri haline geldi. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Takım ile gümüş madalya kazanan takımda yer aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Ülkerspor, TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi 11 farklı kulüpte forma giydi.

91’i A Milli Takım’da olmak üzere toplam 94 kez milli formayı giydi. 2013’te Erdemirspor’da basketbolu bıraktı.