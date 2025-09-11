Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aşk-ı Memnu tekrar bölümlerinde final ne zaman?

Aşk-ı Memnu tekrar bölümlerinde final ne zaman?



Aşk-ı Memnu tekrar bölümlerinde final ne zaman?


Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu, yaz sezonunda tekrar bölümleriyle izleyicileri mest ederken final tarihi merak edildi. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un büyüleyici performanslarıyla hafızalara kazınan dizi, nostalji dolu bir veda için ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik romanından uyarlanan efsane dizi Aşk-ı Memnu, Kanal D'nin gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan tekrarlarıyla sadık hayranlarını ekran başına topluyor. Dizinin ikonik 79. bölümü olan finali, özel bir yayınla izleyicileri tekrar ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Aşk-ı Memnu tekrar bölümlerinde final ne zaman?

AŞK-I MEMNU TEKRAR BÖLÜMLERİNDE FİNAL NE ZAMAN?

Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri, her yaz dönemi gibi 2025'te de Kanal D ekranlarında büyük ilgi görerek başladı. 26 Mayıs'tan itibaren hafta içi saat 16.30'da yayınlanan bölümler ile izleyiciler Ziyagil ailesinin hikayesini yeniden takip etme şansı yakaladı.

Final bölümü ise, dizinin orijinal yayınlandığı Perşembe gününe sadık kalınarak bu yıl 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

Aşk-ı Memnu tekrar bölümlerinde final ne zaman? - 1. Resim

AŞK-I MEMNU BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Bu akşam, 11 Eylül 2025 Perşembe günü, Aşk-ı Memnu'nun efsanevi finali Kanal D ekranlarında saat 20:00'de başlayacak. 

11 Eylül Kanal D Yayın Akışı:

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu (Final Bölümü Tekrar)

22:30 Eşref Rüya

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Aşk-ı Memnu’nun final bölümü, Matmazel’in Adnan Bey’e “Daha fazla sessiz kalamayacağım” diyerek her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle açılıyor. Bu geriye dönüş, Ziyagil yalısında sırların çözülmeye başladığı bir fırtınanın habercisi olur.

Aşk-ı Memnu tekrar bölümlerinde final ne zaman? - 2. Resim

Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, Behlül’ün davetiyle koruda gizli bir buluşmaya gider. Bu buluşma, yasak aşklarının son perdesini oluşturur. Aynı anda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in kötüleşen sağlık durumunu öğrenir ve onu ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere koruya yönelir. Ancak tesadüfen Behlül’ün arabasını fark eder ve şüpheyle koruya adım attığında, Bihter ile Behlül’ü birlikte görür. Bu an, hikayenin dönüm noktası olur. Matmazel’in yaşadığı şok, sırların açığa çıkmasını hızlandırır.

Aşk-ı Memnu tekrar bölümlerinde final ne zaman? - 3. Resim

Matmazel’in gördüklerini Adnan Bey’e anlatma kararı, Bihter’in ruhsal çöküşünü tetikler. Bölüm, Bihter’in iç hesaplaşmaları ve trajik sonuyla ilerlerken Behlül’ün sorumsuzluğu ve Nihal’in kırılan hayalleri izleyiciyi duygusal bir girdaba sürüklüyor. 



