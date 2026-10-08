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ASKİ 8 Ekim su kesintisi programı... Ankara'da (Elmadağ, Akyurt ve Beypazarı) sular ne zaman gelecek?

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ASKİ 8 Ekim su kesintisi programı... Ankara'da (Elmadağ, Akyurt ve Beypazarı) sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ 8 Ekim su kesintisi programı... Ankarada (Elmadağ, Akyurt ve Beypazarı) sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) planlı su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Elmadağ, Akyurt ve Beypazarı ilçelerine su verilemeyecek. Kesintinin etkinlendiği bölgeler için saat aralığı verildi. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ana içme suyu iletim hattında yapılacak arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 8 Ekim Perşembe günü bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elmadağ, Akyurt ve Beypazarı ilçelerine su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.

8 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 8.10.2026 01:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2026 12:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz ,elmadağ yenice mahallesi haydar manav caddesi içerisindeki içme suyu hattı arızası nedeniyle,08 Ekim.2026 saat-01:00 ile 08 Ekim.2026 saat-12 :00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen yerler: tatlıca mahallesi bi kısmı yenice mahallesi tamamı ismetpaşa mahallesi bi kısmı yenipınar mahallesi tamamı yenidoğan mahallesi tamamı kurtuluş mahallesi bi kısmı Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: : tatlıca mahallesi bi kısmı yenice mahallesi tamamı ismetpaşa mahallesi bi kısmı yenipınar mahallesi tamamı yenidoğan mahallesi tamamı kurtuluş mahallesi bi kısmı

AKYURT

Arıza Tarihi: 8.10.2026 15:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2026 21:00:00
Detay: Akyurt Yeşiltepe Mahallesi Mezbaha Caddesi içerisinde içme suyu boru hattı yenilemesi yapılacağından 08.10.2026 saat 15:00 ile 08.10.2026 saat 21:00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yeşiltepe mahallesi Toki blokları civarı-Timurhan Mahallesi küme evleri - Büğdüz Mahallesi özel imar ve Güldarpı yolu mevki

Arıza Tarihi: 8.10.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2026 11:00:00
Detay: Akyurt Galaba Mahallesi Çubuk Caddesi içerisinde içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 08.10.2026 saat 09:00 ile 08.10.2026 saat 11:00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Akyurt Galaba Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.10.2026 09:10:00
Tamir Tarihi: 8.10.2026 12:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Cumguriyet mahallesi Bulgurdede 1 Sokakta bulunan 110 luk Polietilen Boru hattında patlama nedeniyle oluşan arıza 09:10 ile 12:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mahallesi Bulgurdede 1 sk. ve civarı

Editör : ÖZGE YİĞİT
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