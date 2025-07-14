Aşkı Hatırla 2. sezon olacak mı? 9. bölüm tarihi araştırılıyor

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla dizisi son bölümüne geri sayıyor. 23 Temmuz'da son bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin takipçileri Aşkı Hatırla 2. sezon olacak mı ve 9. bölüm tarihini araştırıyor.

Aşkı Hatırla 2. sezon olacak mı ve Aşkı Hatırla 9. bölüm ne zaman araştırılıyor. Disney Plus'un yerli yapımı Aşkı Hatırla 18 Haziran'da ilk bölümleriyle platformda yayınlandı. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı dizi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Deniz ve Güneş'in hikayesi kaldığı yerden devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

AŞKI HATIRLA 2. SEZON OLACAK MI?

Aşkı Hatırla 18 Haziran'da Disney Plus'ta yayınlandı. Dizi ilk 3 bölümüyle gündeme damga vururken 8 bölümden oluşacağı duyuruldu. Son olarak 6. bölümü yayınlanan dizinin 7. bölümü 16 Temmuz ve 8. bölümü 23 Temmuz'da yayınlanacak. Dizinin sezon finali mi final mi yapacağı henüz belli olmadı.

Yapım ekibi ve platformdan 2. sezon olup olmayacağına dair resmi açıklama gelmedi. İzlenme rakamları ve hikayenin akışına göre yeni sezon tarihinin açıklanması bekleniyor.

AŞKI HATIRLA 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşkı Hatırla dizisinin 9. bölümü yayınlanmayacak. Dizi, 23 Temmuz'da sekizinci bölümüyle final yapıyor. Deniz ve Güneş'in hikayesinin nasıl sona ereceği ve dizinin devam edip etmeyeceği belli olacak.

AŞKI HATIRLA KONUSU NE?

Dizi, mimar olan Deniz ile sosyal medya fenomeni olan Güneş'in hikayesine odaklanıyor. Geçmişte evlilik planları kuran ancak yollarını ayıran çiftin yıllar sonra yolları yeniden kesişir.

Telefonlarına gelen bir mesajla hayatları değişir ve bir yolculuğa çıkarlar. Kapadokya'ya giden Deniz ve Güneş burada ilişkilerine ve hayatlarına yeniden bakma fırsatı bulur. Aynı zamanda ikilinin geçmişiyle yüzleşmesi işleniyor.

AŞKI HATIRLA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İstanbul ve Kapadokya'da çeşitli mekanlarda çekildi.