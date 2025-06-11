ASKİ su kesintileri 11 Haziran Çarşamba! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar için su kesintisi önemli bir konudur. ASKİ'nin internet adresi üzerinden sorgulama yaparak, oturduğunuz ilçe ve mahallede suyun ne zaman kesileceği ve ne zaman geleceğini öğrenebilirsiniz. İşte. 11 Haziran 2025 Ankara su kesintisi...

Ankara'da yaşayan insanlar 11 Haziran 2025 Çarşamba günü su kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara’nın bazı ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle suyun kesileceği bölgeler ve saatleri belli oldu.

Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ya da mobil uygulaması vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilir.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara’da bugün su kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. Buna göre, Yenimahalle'de 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat: 10:00 ile 16:00 saatleri arasında sular kesilecektir. Ayrıca Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde oluşan meydana gelen arıza sebebiyle de su kesintisi uygulanacaktır.

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 11.06.2025 06:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 10:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Saray Fatih mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 11.06.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 11.06.2025 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ "Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi İnşaatı Yapım İşi" Kapsamında Yenimahalle ilçesi Ergenekon mahallesi Suadiye caddesi üzerinde Ø1600mm çelik boru hattından mevcut şebekeye Ø300mm branşman bağlantısı yapılacaktır. Branşman bağlantısının ivedilikle yapılabilmesi için 11.06.2025 Çarşamba günü saat:10:00 ile 16:00 saatleri arasında çalışma planlanmıştır. Çalışma kapsamında 10:00 - 16:00 saatleri arası su kesintisi gerekmekte olup kesintiden Yenimahalle ilçesi Esentepe ve Ergenekon mahallelerinin bir kısmı (N4) etkilenecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Esentepe Mah. Ergenekon Mah. bir kısmı