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9 Haziran 2025 ASKİ duyurdu! Bugün Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 Haziran 2025 ASKİ duyurdu! Bugün Ankara&#039;da sular saat kaçta gelecek?
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9 Haziran Pazartesi günü ASKİ planlı su kesintilerini duyurdu. Bugün Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte 9 Haziran 2025 ASKİ güncel su kesintisi listesi!

 

 

 

 

 

 

9 Haziran 2025 ASKİ duyurdu! Bugün Ankara'da sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim

BUGÜN ANKARA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

9 Haziran 2025 Pazartesi günü yaşanan arılar sebebiyle Beypazarı'nın Rüstempaşa  ve Beytepe mahallerinde suyun saat 18.00, Çankaya ilçesindeki İncesu ve çevre mahallelerde saat 20.00'da, Beypazarı'nın Hacıkara Mahallesi Aşağı Sanayi Sitesi mevkiinde saat 22.00'da, Sincan Beyobası Mahallesi'nde ise saat 19.00'de yeniden suların verilmesi planlanmaktadır.

Çalışmaların seyrine göre suyun gelişinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabilir. 

9 Haziran 2025 ASKİ duyurdu! Bugün Ankara'da sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

9 HAZİRAN 2025 ASKİ PLANLI SU KESİNTİSİ

9 Haziran 2025 Pazartesi yani bugün Beypazarı, Çankaya ve Sincan ilçelerinde meydana gelen birçok altyapı arızaları nedeniyle  bazı mahallelerde kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. 

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler;

İlçeTahmini Su Veriliş Saati
Beypazarı (Rüstempaşa – Beytepe)18:00
Çankaya (İncesu ve çevresi)20:00
Beypazarı (Hacıkara – Aşağı Sanayi)22:00
Sincan (Beyobası Mahallesi)19:00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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