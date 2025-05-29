İSKİ tek tek duyurdu! Sular ne zaman gelecek? 29 Mayıs Perşembe bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçe mahalle ve sokaklar..

29 Mayıs Perşembe bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçe mahalle ve sokaklar belli oldu. Elektrik kesintileri, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Kesintiden etkilenen vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap arıyor.

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için su kesintileri önemli bir konudur.

İSKİ tarafından yapılan duyurulara göre, İstanbul'un farklı bölgelerinde planlı su kesintileri yaşanacaktır. Hangi mahallede sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek soruları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı bölgelerde planlı su kesintileri olacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesi Koşuyolu ilçesi Koşuyolu mevkiinde yaşanan isale hatı arızası yaşanması nedeniyle duyuru yapıldı. Buna göre, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 28 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı saat 21.00’den başlayarak 29 Mayıs 2025 Perşembe sabahı saat 09.00’a kadar isale hattına bağlı geniş bir bölgeye su verilemeyeceği bilgisi verildi.

Su kesintileri Asya Yakası’nda Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz’un bazı mahallelerini etkilerken, Avrupa Yakası’nda Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerindeki belirli bölge ve mahallelerinde su hizmeti geçici süreyle duracaktır.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında Kadıköy’de Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa; Üsküdar’da Ünalan, Salacak, Çengelköy; Beykoz’da Göksu ve Yenimahalle’nin bazı yere de yer alıyor.

Bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şu şekildedir;

İlçe Mahalleler Şişli Harbiye, Yayla, Feriköy Beyoğlu Arapcami, Hacımimi, Asmalımescit Beşiktaş Vişnezade, Ortaköy, Bebek Fatih Sultanahmet, Aksaray, Yedikule Zeytinburnu Merkezefendi, Kazlıçeşme, Sümer

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