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İstanbul'da su kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs İSKİ su kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da su kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs İSKİ su kesintisi sorgulama
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İstanbul'da su kesintisi son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 27-28 Mayıs İSKİ su kesintisi sorgulanıyor. 27 Mayıs Salı akşamı 23.00'te başlayacak su kesintisinin 7 saat sürmesi planlanıyor. Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde yaşanacak su kesintisi etkilenecek mahalleler belli oldu.

27-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini ve sular ne zaman gelecek sorguluyor. 

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde, 27 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 23.00’ten 28 Mayıs 2025 Çarşamba sabahı saat 06.00’ya kadar su kesintisi yaşanacak.

İSKİ, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu’nun Silivri hattında yapılacak vana yenileme çalışmasının, su şebekesinin uzun vadeli güvenilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kesinti, toplam 7 saat sürecek ve belirtilen saatte tamamlanarak suyun kademeli olarak verilmesi planlanıyor. İSKİ, vatandaşların bu süre zarfında su ihtiyaçlarını karşılamak için önceden hazırlık yapmalarını ve çalışma sonrası musluklarını kontrollü açmalarını tavsiye etti.

İstanbul'da su kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs İSKİ su kesintisi sorgulama - 1. Resim

İSTANBUL SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK MAHALLELER

23.00-06.00 arasında sürecek su kesintisi Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde etkili olacak. Su kesintisinden etkilenecek ilçeler İSKİ su kesintisi arıza sorgulama üzerinden belli oluyor.

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar, Selimpaşa

İstanbul'da su kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs İSKİ su kesintisi sorgulama - 2. Resim

27-28 MAYIS İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İSKİ, su kesintisiyle ilgili detaylı bilgileri resmi web sitesi üzerinden paylaşarak, vatandaşların kesintiden etkilenecek mahalleleri sorgulayabileceğini duyurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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