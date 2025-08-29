Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ASKİ su kesintisi: Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? Elmadağ, Pursaklar, Beypazarı...

Ankara su kesintisi haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 29 Ağustos 2025 Cuma günü Elmadağ, Pursaklar ve Beypazarı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Başkentte yaşayanlar, “Ankara su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna cevap ararken, ASKİ’nin güncel su kesintisi listesini paylaştı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Elmadağ, Pursaklar ve Beypazarı ilçelerinde bugün içme suyu şebeke hattındaki arıza ve depo seviyelerinde düşüş yaşanmasından kaynaklı su kesintisi yaşanıyor.

Elmadağ'da sular 11:00'da, Pursaklar'da 12:30'da ve Beypazarı'nda 30 Ağustos 08:00'da gelecektir.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ELMADAĞ'DA SU KESİNTİSİ

Bugün Elmadağ'da içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle sular 05:30'da kesilmiştir.  İsmetpaşa Mahallesi, Atmaca Sokakta sular 11:00'da gelmiştir.

Arıza Tarihi: 29.08.2025 05:30:00
Tamir Tarihi: 29.08.2025 11:00:00
Detay: Elmadağ ismetpasa mh atmaca sk içerısındekı meydana gelen içme suyu sebeke hattındakı arıza nedeni ile 29.08.2025 cuma günü saat 11:00 kadar su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: İsmetpasa mh yenıpınar mh bır kısmı

PURSAKLAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gülyaz caddesi içerisinde arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Sular 10:00-12:30 arasında gelecektir.

Arıza Tarihi: 29.08.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 29.08.2025 12:30:00
Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gülyaz caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Beypazarı ilçemiz Yukarı Ulucak mevkiinde bulunan Kirmir çayında su debilerinde azalma gerçekleştiğinden depo seviyelerinde düşüş yaşanmıştır. Bu nedenle 20:00'da başlayacak olan su kesintisi 30 Ağustos Cumartesi günü 08:00'a kadar sürecektir.

Arıza Tarihi: 29.08.2025 20:00:00
Tamir Tarihi: 30.08.2025 08:00:00
Detay: Beypazarı ilçemiz Yukarı Ulucak mevkiinde bulunan Kirmir çayında su debilerinde azalma gerçekleştiğinden depo seviyelerinde düşüş meydana gelmekte ve Bu sebeple su kesintisi uygunacaktır. Tesislerimizde herhangi bir arıza yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Zafer Mahallesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

