Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara&#039;da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Ankara, ASKİ, Su Kesintisi, Beypazarı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusuna cevap aranıyor. ASKİ tarafıdan yapılan paylaşımla beraber sabah saatleriyle beraber Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı gibi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Musluklarından su akmayan vatandaşları, ASKİ su kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 28 Ağustos planlı su kesinti programı...

ASKİ tarafından yapılan duyuruyla beraber Ankara'ın bazı ilçe ve mahallelerinde bugün ve yarın gerçekleşecek su kesintileri belli oldu.

İçme suyu hattında oluşan arıza ya da plansız su kesintisi gibi gerekçeler nedeniyle yaşanan su kesintisi Ankaralıların günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar... 

ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara’da ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan son duyurulara göre, Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü belli saatler arasında su kesintisi uygulanacak.

Etkilen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bakım çalışmaları süresince önlem alma konusunda uyarıldı. 

ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.08.2025 20:00:00
Tamir Tarihi: 28.08.2025 09:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Depo seviyesi düşüklüğü nedeni ile Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi, Bir Kısmı Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi GENELİ

ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim

YENİMAHALLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yenimahalle'de 28 Ağustos 00:00'da başlaya su kesintisi 10:00'a kadar devam edecektir.

Arıza Tarihi: 28.08.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 28.08.2025 10:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi yakacık mahallesi 3607 caddesi içerisinde100mm çapındaki içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: 3607 VE CİVARI

ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 4. Resim

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ 

Arıza Tarihi: 28.08.2025 07:50:00
Tamir Tarihi: 28.08.2025 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 28.08.2025- SAAT:07:50 TAMİR TARİHİ: 28.08.2025- SAAT: 12:00 DETAY : ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ ,ŞEHİT MUSTAFA TAYYARCAN CADDESİ PSW 4 ÖNÜ 150 LÜK İÇME SUYU HATTI ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR, SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: BEYTEPE MAHALLESİ

ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 5. Resim

SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Sincan'da sular 17:00'da gelecektir. Özellikle kesintiler Temelli Gazi Mahallesi'ni etkileyecektir.

Arıza Tarihi: 28.08.2025 09:10:00
Tamir Tarihi: 28.08.2025 17:00:00
Detay: Sincan ilçesi temelli gazi mahallesi temelli caddesi içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini...Yunan Bakan küstahça Türkiye'yi tehdit etti! "Bedelini ödeyeceksiniz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer? - HaberlerBaşakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer?Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları! - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları!Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı... - HaberlerBeşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı...Beşiktaş Lausanne Sport ile berabere kalırsa, yenilirse ve yenerse ne olur? BJK turu geçme ihtimali - HaberlerBeşiktaş Lausanne Sport ile berabere kalırsa, yenilirse ve yenerse ne olur? BJK turu geçme ihtimaliBaşakşehir'in maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Boz Baykuş tur peşinde... - HaberlerBaşakşehir'in maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Boz Baykuş tur peşinde...Samsunspor’un maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk... - HaberlerSamsunspor’un maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk...
Sonraki Haber Yükleniyor...