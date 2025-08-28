ASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ tarafından yapılan duyuruyla beraber Ankara'ın bazı ilçe ve mahallelerinde bugün ve yarın gerçekleşecek su kesintileri belli oldu.

İçme suyu hattında oluşan arıza ya da plansız su kesintisi gibi gerekçeler nedeniyle yaşanan su kesintisi Ankaralıların günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara’da ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan son duyurulara göre, Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya ve Sincan'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü belli saatler arasında su kesintisi uygulanacak.

Etkilen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bakım çalışmaları süresince önlem alma konusunda uyarıldı.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.08.2025 20:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2025 09:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Depo seviyesi düşüklüğü nedeni ile Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi, Bir Kısmı Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi GENELİ

YENİMAHALLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yenimahalle'de 28 Ağustos 00:00'da başlaya su kesintisi 10:00'a kadar devam edecektir.

Arıza Tarihi: 28.08.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2025 10:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi yakacık mahallesi 3607 caddesi içerisinde100mm çapındaki içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 3607 VE CİVARI