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Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gecesi olurken tarihi 16 Temmuz'a denk geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gecesi olurken tarihi 16 Temmuz&#039;a denk geliyor
Muharrem, Aşure Günü, 2024, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muharrem ayının ilk gecesi kamerî yılbaşı olurken mübarek ayın 10. gecesi aşure günüdür. Muharrem ayının başlamasının ardından vatandaşlar aşure günü ne zaman bitecek merak edilirken kaç gün süreceği de gündeme geldi.

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan Muharrem ayının 7 Temmuz'da başlamasıyla beraber bu sene (2024) aşure günü hangi güne denk geliyor, ne zaman bitiyor merak edildi.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Muharrem ayının onuncu gecesi olan aşure gecesi, mübarek ayın en kıymetli gecesidir.

2024 yılında aşure günü 16 Temmuz'a denk gelirken ibadet edilmesi öneriliyor.

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gecesi olurken tarihi 16 Temmuz'a denk geliyor - 1. Resim

Âdem aleyhisselâmın tövbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması, Yakûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Firavun’un boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve Yahûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep Aşûre günü oldu.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTECEK?

Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü, 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam ediyor.

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gecesi olurken tarihi 16 Temmuz'a denk geliyor - 2. Resim

HİCRİ TAKVİMİN İLK AYI NE ZAMAN?

Müslümanların yılbaşı gecesi Muharrem ayının 1. günü olurken 7 Temmuz'a denk geliyor.

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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