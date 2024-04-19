Müslümanların yılbaşı gecesi Muharrem ayının 1. günüdür! Hicri yılın ilk günü 7 Temmuz olacak

Hicri takvime göre yeni yıl ne zaman 2024, sorusu Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla yılbaşı hangi dini gündür, sorusu hız kazandı. Kur’an-ı kerimde bildirilen Arabî ayların bir yılı, bir güneş yılından on gün kısadır. Hicrî kamerî aylar, hicrî şemsî ve Miladî aylara göre, on gün önce gelmektedir. Peki, Hicri yılbaşı Miladi takvime göre ne zaman 2024? Hicri yılbaşının önemi nedir, hangi dini gündür? İşte detaylar...

Müslümanların yılbaşı gecesi 2024 yılında hangi gün, sorusuna cevap aranıyor. 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Hicri yılbaşı Müslümanlar tarafından Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır. Peki, Hicri takvimin ilk ayı ne zaman? Bu yıl hicri yılbaşı, hangi güne denk geliyor? Hicri yılbaşı Miladi takvime göre ne zaman 2024? Hicri yılbaşı ne demek, önemi nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...

HİCRİ TAKVİMİN İLK AYI NE ZAMAN?

Müslümanların yılbaşı gecesi Muharrem ayının 1. günüdür. Bu kapsamda Hicri yılın ilk günü 7 Temmuz olacak.

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti.

HİCRİ TAKVİME GÖRE YENİ YIL NE ZAMAN 2024?

20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsî yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının 1. günü de, hicri kamerî yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir.

HİCRİ YILBAŞINDA NELER YAPILMALI?

Bu geceyi ihya etmeli günah işlememelidir. Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayının birinci günü oruç tutan, o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bu gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir.

Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık otuz gün oruç sevabı yazılır.