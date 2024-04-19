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Muharrem ayı 2024 yılında 7 Temmuz Pazar günü başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muharrem ayı 2024 yılında 7 Temmuz Pazar günü başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muharrem ayı aşure günü ne zaman, soruları hız kazandı. Müslümanlar tarafından Muharrem ayının ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Peki, Müslümanların şemsî yılbaşı olan Muharrem ayının ilk günü ne zaman? Aşure günü ne zaman? Aşure günü hangi tarihe denk geliyor? Hicri takvimde, yeni yıl ne zamandır, hangi aydadır? Detaylar haberimizde...

 

2024 yılı için Muharrem ayın başlangıç tarihi ve aşure günü tarihi arama motorlarında sorgulanıyor.  Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri takvimde, yeni yıl ne zamandır, hangi aydadır?  İşte, 2024 Muharrem  ayının başlangıç tarihi ve aşure gününe dair detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2024?

 Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. 

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu.

622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsî yılbaşı oldu.

HİCRİ TAKVİMDE, YENİ YIL NE ZAMANDIR, HANGİ AYDADIR?

O yılın Muharrem ayının 1. günü de, hicri kamerî yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. Bu gün ve gecede Müslümanlar, birbirinin yeni yılını tebrik ederler.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Muharrem ayının onuncu gecesidir. Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşûre, bu ayın en kıymetli gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre günü kabûl buyurmuştur.

Aşure günü bu yıl 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Bu günün özel bir ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

Adem aleyhisselâmın tövbesinin kabül olması, Nuh aleyhisselâmın gemisinin tufandan kurtulması, Yunus aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrudun ateşinde yanmaması, Yusuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması,  Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Firavun’un boğulması ve İsa aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü gerçekleşmiştir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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