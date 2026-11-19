Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), Ara (Vize) Sınavı Hakkında Bilgilendirme” başlıklı duyurusunda sınav tarihlerini ve öğrencilerin sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken belgeleri açıkladı. Peki, ATA-AÖF vize sınavlarının sabah oturumları saat kaçta başlayacak?

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Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi(ATA-AÖF) ara sınavları için geri sayım başladı. Yayımlanan takvime göre, ATA AÖF Ara (Vize) Sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. Her ders için adaylara 30 dakika süre verilecek.

ATA AÖF OTURUM SAATLERİ

İlk oturum 21 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü oturum ise 22 Kasım Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

ATA AÖF sabah oturumları saat kaçta başlayacak? ATA AÖF ara dönem sınav tarihleri ve saatleri

SINAVA GİRERKEN ZORUNLU OLAN BELGELER

Sınava gelirken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması zorunludur:

Sınav Giriş Belgesi



Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi)



Kurşun kalem ve silgi



Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

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