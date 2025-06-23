Ataköy Marmaray neden kapalı, ne zaman açılacak? İstasyonda bir kişi intihar etti

Ataköy Marmaray neden kapalı, ne zaman açılacak kamuoyu tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İstanbul Ataköy Marmaray istasyonunda bir kişinin kendini trenin önüne attığı belirtildi. Yaşanan korkunç olayın ardından ise Marmaray'ın resmi X hesabı üzerinden açıklama geldi.

Ataköy Marmaray istasyonunda sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Ataköy Marmaray neden kapalı, ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından cevap ararken bir kişinin Marmaray istasyonunda intihar ettiği bildirildi.

ATAKÖY MARMARAY NEDEN KAPALI?

Ataköy Marmaray istasyonunda meydana gelen intihar olayı sebebi ile Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşandı. Yaşanan gecikmeye ilişkin resmi açıklama ise Marmaray'ın X hesabı üzerinden duyuruldu.

Sayın yolcularımız; Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur.

MARMARAY NE ZAMAN AÇILACAK?

Marmaray şu an için kapalı değil ancak seferlerin gecikmeli şekilde tek hat üzerinden yapıldığı bilgisi verildi. Yaşanan korkunç olayın neticesinde Marmaray ne zaman açılacak, neden çalışmıyor soruları gündemde yer buldu.

Marmaray seferlerinin ise kısa bir süre içerisinde normale döneceği öngörülüyor.

Yapılan seferler Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları üzerinden tek hat şeklinde devam ederken diğer hatlarda ve güzergahlarda herhangi bir gecikme veya kapanma söz konusu değil.