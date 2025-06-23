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Marmaray'da intihar! Bir anda herkesin gözü önünde raylara atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Vatandaşlar çevreden uzaklaştırılırken seferler gecikmeli olarak yapıldı.

İstanbul Marmaray Ataköy durağında erkek şahıs trenin önüne atladı. Tren dururken, yolcular boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILDI

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alarak vatandaşlar trenden uzaklaştırıldı. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Marmaray'da intihar! Bir anda herkesin gözü önünde raylara atladı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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