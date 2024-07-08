Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Atık plastiklerden değer katan dev iş birliğine: Biotrend ve Freepoint ortaklığı

Atık plastiklerden değer katan dev iş birliğine: Biotrend ve Freepoint ortaklığı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Atık plastiklerden değer katan dev iş birliğine: Biotrend ve Freepoint ortaklığı

Haberler Haberleri

Biotrend, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, şirketin alternatif enerji üretimi ve atık yönetimi alanlarındaki faaliyetlerinin güçlü bir büyüme ve karlılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

Biotrend, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net karını %67 artırarak ve %92 net kar marjı ile güçlü bir finansal performans göstererek 558 milyon TL kar elde etti. Şirket, elektrik üretiminin %99,24'ünü eski YEKDEM tarifesiyle satarak verimliliğini maksimize etti ve 2022 yılından, 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar 7,3 milyon ABD Doları karbon kredisi geliri elde ederek sürdürülebilirlik taahhüdünü pekiştirdi.

Atık plastiklerden değer katan dev iş birliğine: Biotrend ve Freepoint ortaklığı - 1. Resim

Biotrend, Freepoint Stratejik Yatırım Ortaklığı ile Plastik Kirliliğine Karşı Mücadeleyi Güçlendiriyor.

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems International Ltd. (Freepoint Eco-Systems), plastik kirliliğine yönelik döngüsel ekonomideki ayak izlerini genişletmek için potansiyel bir stratejik ortaklık duyurdu. Ortak vizyonları sayesinde bu iş birliği, plastik ileri dönüşüm endüstrisindeki yatırımlarını Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya gibi ülkelerde güçlendirecek.

Bu girişimle bağlantılı olarak Biotrend ve Freepoint Eco-Systems, kullanılmış plastiklerin orijinal hammaddesine dönüşümünü sağlayacak projeler gerçekleştirerek döngüsel ekonomi alanındaki varlıklarını güçlendirecek. Bu işbirliği ile, atık plastiği kimyasal ileri dönüşüm yoluyla, yeni plastik yapımında kullanılan reçineler de dahil olmak üzere petrokimyasal ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan nafta ikamesi bir ürün olan piroliz yağına dönüştürülecek.

Biotrend, bu girişime endüstri uzmanlığını ve İzmir Aliağa’da kurulacak olan yılda 60.000 ton işleme kapasitesine sahip gelişmiş bir plastik ileri dönüşüm tesisi inşa etme ve işletme deneyimini getiriyor. Freepoint Eco-Systems ise büyük ölçekli, gelişmiş plastik ileri dönüşüm tesisleri inşa etme, işletme ve sahip olma konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bu tesislerde, atık plastikler yeni plastik üretiminde kullanılabilecek piroliz yağına dönüştürülüyor. Freepoint Eco-Systems ve bağlı kuruluşları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da plastik ileri dönüşüm projeleri geliştiriyor ve yatırım yapıyor.  

Düzenleyen:  - Haberler
TÜRES'ten restoranlara "yüzde 10 indirim" çağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filenin Sultanları 2024 Olimpiyat kadrosuna göre Ebrar Karakurt, Hande Baladın ve Zehra Güneş forma giyecek - HaberlerFilenin Sultanları 2024 Olimpiyat kadrosuna göre Ebrar Karakurt, Hande Baladın ve Zehra Güneş forma giyecekFilenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı - HaberlerFilenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadıBozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyor - HaberlerBozcaadalı olan Masterchef Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu da yapıyorİstanbul Tuzla Tepeören mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor - Haberlerİstanbul Tuzla Tepeören mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyorMehmet Şef'in ücretsiz kurs aldırdığı Masterchef Umut Arkın Tuzcu, Rize'de doğdu - HaberlerMehmet Şef'in ücretsiz kurs aldırdığı Masterchef Umut Arkın Tuzcu, Rize'de doğduMasterchef yarışmacısı öğretmen Serap Küçük, 1977 yılında Burdur'da doğdu - HaberlerMasterchef yarışmacısı öğretmen Serap Küçük, 1977 yılında Burdur'da doğdu
Sonraki Haber Yükleniyor...