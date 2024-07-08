Atık plastiklerden değer katan dev iş birliğine: Biotrend ve Freepoint ortaklığı

Biotrend, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, şirketin alternatif enerji üretimi ve atık yönetimi alanlarındaki faaliyetlerinin güçlü bir büyüme ve karlılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

Biotrend, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net karını %67 artırarak ve %92 net kar marjı ile güçlü bir finansal performans göstererek 558 milyon TL kar elde etti. Şirket, elektrik üretiminin %99,24'ünü eski YEKDEM tarifesiyle satarak verimliliğini maksimize etti ve 2022 yılından, 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar 7,3 milyon ABD Doları karbon kredisi geliri elde ederek sürdürülebilirlik taahhüdünü pekiştirdi.

Biotrend, Freepoint Stratejik Yatırım Ortaklığı ile Plastik Kirliliğine Karşı Mücadeleyi Güçlendiriyor.

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems International Ltd. (Freepoint Eco-Systems), plastik kirliliğine yönelik döngüsel ekonomideki ayak izlerini genişletmek için potansiyel bir stratejik ortaklık duyurdu. Ortak vizyonları sayesinde bu iş birliği, plastik ileri dönüşüm endüstrisindeki yatırımlarını Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya gibi ülkelerde güçlendirecek.

Bu girişimle bağlantılı olarak Biotrend ve Freepoint Eco-Systems, kullanılmış plastiklerin orijinal hammaddesine dönüşümünü sağlayacak projeler gerçekleştirerek döngüsel ekonomi alanındaki varlıklarını güçlendirecek. Bu işbirliği ile, atık plastiği kimyasal ileri dönüşüm yoluyla, yeni plastik yapımında kullanılan reçineler de dahil olmak üzere petrokimyasal ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan nafta ikamesi bir ürün olan piroliz yağına dönüştürülecek.

Biotrend, bu girişime endüstri uzmanlığını ve İzmir Aliağa’da kurulacak olan yılda 60.000 ton işleme kapasitesine sahip gelişmiş bir plastik ileri dönüşüm tesisi inşa etme ve işletme deneyimini getiriyor. Freepoint Eco-Systems ise büyük ölçekli, gelişmiş plastik ileri dönüşüm tesisleri inşa etme, işletme ve sahip olma konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bu tesislerde, atık plastikler yeni plastik üretiminde kullanılabilecek piroliz yağına dönüştürülüyor. Freepoint Eco-Systems ve bağlı kuruluşları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da plastik ileri dönüşüm projeleri geliştiriyor ve yatırım yapıyor.