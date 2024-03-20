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Aydın ili için son seçim anketi sonucu açıklandı! PİAR Araştırma 2024 Aydın belediye seçimi anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aydın ili için son seçim anketi sonucu açıklandı! PİAR Araştırma 2024 Aydın belediye seçimi anketi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere sayılı günler kala, Aydın'da, seçim yarışında son anket sonucu geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi için PİAR Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçlarında adaylar arasında oy oranları görüldü. Aydın son anket sonuçları ne diyor? Aydın'da kim önde? İşte son seçim anketi ve detaylar...

PİAR Araştırma tarafından Aydın’da 13-16 Mart 2024 tarihleri arasında 2 bin 60 kişi ile anket çalışması yapıldı. Katılımcılara, “Bugün yerel seçim olsa ‘Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte PİAR Araştırma’nın Aydın’daki yerel seçim son anket sonuçları...

Aydın ili için son seçim anketi sonucu açıklandı! PİAR Araştırma 2024 Aydın belediye seçimi anketi - 1. Resim

AYDIN SON SEÇİM ANKETİ 

Aydın’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 2060 kişiyle gerçekleştirilen ankete göre;

Mustafa Savaş - AK Parti yüzde 43,1 

Özlem Çerçioğlu - CHP  yüzde 40,5 

Özer Kayalı - İYİ Parti yüzde 7,5 

Zozon Koç | Raif Kanat - DEM Parti yüzde 5 

Diğer - yüzde 3,9 oy aldı.

Aydın ili için son seçim anketi sonucu açıklandı! PİAR Araştırma 2024 Aydın belediye seçimi anketi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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