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Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar son depremleri araştırıyor. 31 Mart'ta en son deprem nerede oldu? Şu an itibariyle deprem nerede oldu? İşte detaylar...

Vatandaşlar az önce deprem mi oldu sorusunu araştırıyor. 31 Mart en son deprem nerede oldu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler araştırılıyor. Antalya'da bugün saat kaçta deprem oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın yaklaşık 267.87 kilometre açıklarında, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Kaş ilçesine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Saat 13:38:06'da TSİ ile gerçekleşen bu depremin derinliği yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.

Az önce deprem mi oldu? SON DEPREMLER! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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