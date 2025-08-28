Az önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi...

Türkiye'de son depremler merak konusu oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınıyor. Ankara sallandı, depremin merkez üssü ne, büyüklüğü kaç? İşte Ankara son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), son depremin Ankara'da meydana geldiğini duyurdu. Peş peşe meydana gelen depremlerin merkez üssü Çubuk ve Kalecik ilçesi olduğu duyuruldu. Sarsıntılar yere yakın gerçekleştiği için kuvvetli hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

BALIKESİR'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir Sındırgı'da artçılar sürüyor. Son depremler listesinde Sındırgı depremleri de yer alıyor.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

