Van ve Balıkesir'de gece yarısı peş peşe korkutan depremler!

Van ve Balıkesir'de gece yarısı peş peşe korkutan depremler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Van ve Balıkesir&#039;de gece yarısı peş peşe korkutan depremler!
Van, Deprem, Balıkesir, Sındırgı, Haber
Yaşam Haberleri

Van ve Balıkesir son dakika depremlerle sarsıldı. Van Gölü'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gevaş ilçesine yakın bir noktada gölde meydana gelen deprem, Van ve ilçelerde hissedildi. Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Van Gölü'nde saat 00.10'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) X hesabından yapılan paylaşıma göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM VAN'DA HİSSEDİLDİ

Gölde meydana gelen ve Gevaş ilçesine yakın bir noktada gerçekleşen 3,5'lik sarsıntı, Van merkez ve ilçelerinde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise korkutan depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti.

BALIKESİR'DE DEPREM

Saatler 00.26'yı gösterdiğinde ise bu kez de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
