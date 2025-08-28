Van ve Balıkesir'de gece yarısı peş peşe korkutan depremler!

Son dakika deprem haberi... Van Gölü'nde saat 00.10'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) X hesabından yapılan paylaşıma göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM VAN'DA HİSSEDİLDİ

Gölde meydana gelen ve Gevaş ilçesine yakın bir noktada gerçekleşen 3,5'lik sarsıntı, Van merkez ve ilçelerinde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise korkutan depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti.

BALIKESİR'DE DEPREM

Saatler 00.26'yı gösterdiğinde ise bu kez de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.