Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Temmuz 2025 10:59 - Güncelleme: 30 Temmuz 2025 11:02 - Güncelleme:

Türkiye'nin birçok noktalarında gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelebiliyor. 30 Temmuz depremler listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev ve iş yerlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Son dakika depremler listesi bugünde en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Az önce yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hissedilen sarsıntıların ardından gözler "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 30 Temmuz son depremler listesi... AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Az önce saat 09:11 sularında Manisa'nın Soma ilçesinde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 7.0 olarak kaydedildi. 30 Temmuz 2025 sabahı saat 06.40'ta Konya'nın Ilgın ilçesinde deprem meydana geldi. 4 üzeri deprem, 15.6 km derinlikte gerçekleşti. AFAD'ın paylaştığı verilere bakıldığında sarsıntının merkez üssü Ilgın olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü paylaştığı verilere göre, 09:11 sularında Manisa'nın Soma ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem oldu. 07:57 saatlerinde ise Van'ın Gevaş ilçesinde yine 1.6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştır. SON DAKİKA 30 TEMMUZ DEPREMLER LİSTESİ AFAD'ın internet adresinde yer alan bilgilere göre, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü yaşanan son dakika depremler şu şekildedir; AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Büyüklük Yer 2025-07-30 09:11:44 39.09194 27.54167 7.0 1.4 Soma (Manisa) 2025-07-30 08:03:56 40.82167 31.48361 7.98 2.0 Yığılca (Düzce) 2025-07-30 07:57:09 38.45833 42.8775 7.04 2.0 Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van) 2025-07-30 07:30:20 38.14444 32.08861 7.0 2.3 Ilgın (Konya) 2025-07-30 07:11:42 38.32639 38.80083 10.01 1.8 Kale (Malatya) 2025-07-30 06:40:47 38.12472 32.08056 15.6 4.3 Ilgın (Konya) 2025-07-30 06:38:35 39.24333 28.97944 8.25 1.5 Simav (Kütahya) 2025-07-30 06:12:01 38.09167 38.45167 6.86 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 2025-07-30 05:52:25 36.92139 27.16667 5.17 1.6 Ege Denizi - [12.20 km] Bodrum (Muğla) 2025-07-30 05:28:04 39.20806 28.93472 6.82 1.7 Simav (Kütahya) 2025-07-30 05:25:59 36.88389 29.00222 7.0 1.4 Dalaman (Muğla) 2025-07-30 05:13:14 39.23167 28.96917 9.64 2.2 Simav (Kütahya) 2025-07-30 04:44:18 37.10389 28.61944 7.0 2.4 Ula (Muğla) 2025-07-30 04:14:41 39.40861 25.92111 7.02 2.7 Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 30 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İlgili Haber Rusya'daki 8.8'lik deprem de listede! İşte insanlığı sarsan 10 büyük deprem

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin