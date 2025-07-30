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Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi
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Türkiye'nin birçok noktalarında gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelebiliyor. 30 Temmuz depremler listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev ve iş yerlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Son dakika depremler listesi bugünde en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Az önce yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. 

Hissedilen sarsıntıların ardından gözler "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 30 Temmuz son depremler listesi...

Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Az önce saat 09:11 sularında Manisa'nın Soma ilçesinde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 7.0 olarak kaydedildi.

30 Temmuz 2025 sabahı saat 06.40'ta Konya'nın Ilgın ilçesinde deprem meydana geldi. 4 üzeri deprem, 15.6 km derinlikte gerçekleşti. AFAD'ın paylaştığı verilere bakıldığında sarsıntının merkez üssü Ilgın olarak kaydedildi.

Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi - 2. Resim

Kandilli Rasathanesi 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü paylaştığı verilere göre, 09:11 sularında Manisa'nın Soma ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem oldu. 07:57 saatlerinde ise Van'ın Gevaş ilçesinde yine 1.6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştır.

Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi - 3. Resim

SON DAKİKA 30 TEMMUZ DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın internet adresinde yer alan bilgilere göre, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü yaşanan son dakika depremler şu şekildedir;

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-07-30 09:11:4439.0919427.541677.01.4Soma (Manisa)
2025-07-30 08:03:5640.8216731.483617.982.0Yığılca (Düzce)
2025-07-30 07:57:0938.4583342.87757.042.0Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van)
2025-07-30 07:30:2038.1444432.088617.02.3Ilgın (Konya)
2025-07-30 07:11:4238.3263938.8008310.011.8Kale (Malatya)
2025-07-30 06:40:4738.1247232.0805615.64.3Ilgın (Konya)
2025-07-30 06:38:3539.2433328.979448.251.5Simav (Kütahya)
2025-07-30 06:12:0138.0916738.451676.861.4Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-30 05:52:2536.9213927.166675.171.6Ege Denizi - [12.20 km] Bodrum (Muğla)
2025-07-30 05:28:0439.2080628.934726.821.7Simav (Kütahya)
2025-07-30 05:25:5936.8838929.002227.01.4Dalaman (Muğla)
2025-07-30 05:13:1439.2316728.969179.642.2Simav (Kütahya)
2025-07-30 04:44:1837.1038928.619447.02.4Ula (Muğla)
2025-07-30 04:14:4139.4086125.921117.022.7Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale)

Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi - 4. Resim

30 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 30 Temmuz depremler listesi - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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