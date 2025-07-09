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Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde gerçekleşen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilmeye devam ediyor. En ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar bu noktada AFAD ve Kandilli son depremler listesinden sorgulama yapmaktadır. Az önce deprem nerede oldu son dakika? İşte son dakika deprem listesi...

Ülkemizde fay hattında yer aldığı için gün içerisinde küçük veya büyük birçok sarsıntı yaşanmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanan sarsıntılar kamuoyu ile paylaşılıyor.

En ufak hissedilen sarsıntılarda depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilmek mümkündür. İşte 9 Temmuz 2025 AFAD/Kandilli son depremler listesi…

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA? 

AFAD son depremler listesine bakıldığında 23:47'de Manisa'nın Soma ilçesinde  1.5 deprem olurken derinliği  7.72 olarak kaydedildi.

Yine aynı listede 23:07 saatlerinde Hatay'ın Yaylağıı'nda  2.0 büyüklüğünde ve 13.13 derinliğinde deprem meydana geldi.

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 2. Resim

9 TEMMUZ AFAD DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-07-08 23:47:5939.3230627.728617.721.5Soma (Manisa)
2025-07-08 23:07:3635.9472235.8211113.132.0Akdeniz - [10.92 km] Yayladağı (Hatay)
2025-07-08 22:46:4540.2919423.959174.082.7Ege Denizi
2025-07-08 22:39:5240.2433324.9069419.63.3Ege Denizi - [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-07-08 22:30:5941.21544.04256.582.1Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars)
2025-07-08 21:57:5640.8397228.2686113.891.3Marmara Denizi - [25.24 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-08 21:55:0838.092537.784447.372.0Doğanşehir (Malatya)
2025-07-08 21:38:5440.8433328.2819418.812.1Marmara Denizi - [24.82 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-08 21:30:0436.4758330.06548.372.3Finike (Antalya)
2025-07-08 21:26:5438.2936137.740287.441.4Akçadağ (Malatya)

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 3. Resim

9 TEMMUZ 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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