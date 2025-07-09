Az önce deprem nerede oldu son dakika? 9 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Ülkemizde gerçekleşen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilmeye devam ediyor. En ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar bu noktada AFAD ve Kandilli son depremler listesinden sorgulama yapmaktadır. Az önce deprem nerede oldu son dakika? İşte son dakika deprem listesi...
Ülkemizde fay hattında yer aldığı için gün içerisinde küçük veya büyük birçok sarsıntı yaşanmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanan sarsıntılar kamuoyu ile paylaşılıyor.
En ufak hissedilen sarsıntılarda depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilmek mümkündür. İşte 9 Temmuz 2025 AFAD/Kandilli son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?
AFAD son depremler listesine bakıldığında 23:47'de Manisa'nın Soma ilçesinde 1.5 deprem olurken derinliği 7.72 olarak kaydedildi.
Yine aynı listede 23:07 saatlerinde Hatay'ın Yaylağıı'nda 2.0 büyüklüğünde ve 13.13 derinliğinde deprem meydana geldi.
9 TEMMUZ AFAD DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Büyüklük
|Yer
|2025-07-08 23:47:59
|39.32306
|27.72861
|7.72
|1.5
|Soma (Manisa)
|2025-07-08 23:07:36
|35.94722
|35.82111
|13.13
|2.0
|Akdeniz - [10.92 km] Yayladağı (Hatay)
|2025-07-08 22:46:45
|40.29194
|23.95917
|4.08
|2.7
|Ege Denizi
|2025-07-08 22:39:52
|40.24333
|24.90694
|19.6
|3.3
|Ege Denizi - [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale)
|2025-07-08 22:30:59
|41.215
|44.0425
|6.58
|2.1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.47 km] Akyaka (Kars)
|2025-07-08 21:57:56
|40.83972
|28.26861
|13.89
|1.3
|Marmara Denizi - [25.24 km] Silivri (İstanbul)
|2025-07-08 21:55:08
|38.0925
|37.78444
|7.37
|2.0
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-07-08 21:38:54
|40.84333
|28.28194
|18.81
|2.1
|Marmara Denizi - [24.82 km] Silivri (İstanbul)
|2025-07-08 21:30:04
|36.47583
|30.065
|48.37
|2.3
|Finike (Antalya)
|2025-07-08 21:26:54
|38.29361
|37.74028
|7.44
|1.4
|Akçadağ (Malatya)