Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen deprem verilerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşmaktadır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için her an farklı yerlerde çeşitli büyüklükte sarsıntılar meydana gelmektedir. Fay hatlarının hareketliliği sonucu meydana gelen depremler bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. İşte, 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...
Az önce deprem mi oldu sorusu? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık depremler listesi merak ediliyor. Aktif fay hatlarının geçtiği bölgelerde ise şiddetli veya artçı depremler yaşanmaktadır.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ölçümlerine göre bugün saat 23.50'de Manisa'nın Soma ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre, 23:45 'te ise İzmir'in Menderes ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem olurken derinliği ise 7.32 olarak kaydedildi.
8 TEMMUZ 2025 AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Büyüklük
|Yer
|2025-07-07 23:50:51
|39.31361
|27.71611
|11.61
|1.7
|Soma (Manisa)
|2025-07-07 23:45:27
|37.98861
|27.15861
|7.32
|1.6
|Menderes (İzmir)
|2025-07-07 23:38:36
|38.54972
|37.995
|6.99
|1.4
|Yazıhan (Malatya)
|2025-07-07 23:21:04
|40.84139
|34.69333
|7.13
|1.4
|Dodurga (Çorum)
|2025-07-07 23:18:19
|39.3225
|28.28944
|6.24
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-07-07 23:09:26
|38.24917
|38.62083
|12.33
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2025-07-07 22:56:23
|39.71417
|27.62444
|10.13
|1.5
|Balya (Balıkesir)
|2025-07-07 22:54:08
|37.80167
|35.38833
|6.96
|1.4
|Yahyalı (Kayseri)
|2025-07-07 22:48:57
|40.84306
|28.30361
|6.25
|1.3
|Marmara Denizi - [24.47 km] Silivri (İstanbul)
|2025-07-07 22:34:03
|39.24194
|40.25667
|12.27
|1.6
|Kiğı (Bingöl)