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Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen deprem verilerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşmaktadır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için her an farklı yerlerde çeşitli büyüklükte sarsıntılar meydana gelmektedir. Fay hatlarının hareketliliği sonucu meydana gelen depremler bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. İşte, 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...

Az önce deprem mi oldu sorusu? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık depremler listesi merak ediliyor. Aktif fay hatlarının geçtiği bölgelerde ise şiddetli veya artçı depremler yaşanmaktadır.

Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre bugün saat 23.50'de Manisa'nın Soma ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre, 23:45 'te ise İzmir'in Menderes ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem olurken derinliği ise 7.32 olarak kaydedildi. 

Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi - 2. Resim

8 TEMMUZ 2025 AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-07-07 23:50:5139.3136127.7161111.611.7Soma (Manisa)
2025-07-07 23:45:2737.9886127.158617.321.6Menderes (İzmir)
2025-07-07 23:38:3638.5497237.9956.991.4Yazıhan (Malatya)
2025-07-07 23:21:0440.8413934.693337.131.4Dodurga (Çorum)
2025-07-07 23:18:1939.322528.289446.241.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-07-07 23:09:2638.2491738.6208312.331.0Pütürge (Malatya)
2025-07-07 22:56:2339.7141727.6244410.131.5Balya (Balıkesir)
2025-07-07 22:54:0837.8016735.388336.961.4Yahyalı (Kayseri)
2025-07-07 22:48:5740.8430628.303616.251.3Marmara Denizi - [24.47 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-07 22:34:0339.2419440.2566712.271.6Kiğı (Bingöl)

8 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 

Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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