Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 00:28 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 00:28 - Güncelleme:

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8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen deprem verilerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşmaktadır. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için her an farklı yerlerde çeşitli büyüklükte sarsıntılar meydana gelmektedir. Fay hatlarının hareketliliği sonucu meydana gelen depremler bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. İşte, 8 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...

Az önce deprem mi oldu sorusu? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık depremler listesi merak ediliyor. Aktif fay hatlarının geçtiği bölgelerde ise şiddetli veya artçı depremler yaşanmaktadır. AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ölçümlerine göre bugün saat 23.50'de Manisa'nın Soma ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre, 23:45 'te ise İzmir'in Menderes ilçesinde 1.6 büyüklüğünde deprem olurken derinliği ise 7.32 olarak kaydedildi. 8 TEMMUZ 2025 AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Büyüklük Yer 2025-07-07 23:50:51 39.31361 27.71611 11.61 1.7 Soma (Manisa) 2025-07-07 23:45:27 37.98861 27.15861 7.32 1.6 Menderes (İzmir) 2025-07-07 23:38:36 38.54972 37.995 6.99 1.4 Yazıhan (Malatya) 2025-07-07 23:21:04 40.84139 34.69333 7.13 1.4 Dodurga (Çorum) 2025-07-07 23:18:19 39.3225 28.28944 6.24 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-07-07 23:09:26 38.24917 38.62083 12.33 1.0 Pütürge (Malatya) 2025-07-07 22:56:23 39.71417 27.62444 10.13 1.5 Balya (Balıkesir) 2025-07-07 22:54:08 37.80167 35.38833 6.96 1.4 Yahyalı (Kayseri) 2025-07-07 22:48:57 40.84306 28.30361 6.25 1.3 Marmara Denizi - [24.47 km] Silivri (İstanbul) 2025-07-07 22:34:03 39.24194 40.25667 12.27 1.6 Kiğı (Bingöl) 8 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ İlgili Haber Naci Görür'den 5,0'lık deprem sonrası net uyarı! "Anadolu levhası..."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin