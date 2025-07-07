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Naci Görür'den 5,0'lık deprem sonrası net uyarı! "Anadolu levhası..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Deprem, Naci Görür, Datça, Muğla, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 5,0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadelerde bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında akşam saatlerinde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini endişelendirdi.

Naci Görür'den 5,0'lık deprem sonrası net uyarı!

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI GELDİ

AFAD ve Kandilli'nin farklı ölçümlerle duyurduğu deprem, Akdeniz'in hareketli tektonik yapısını bir kez daha hatırlattı.

Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremler ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Deprem "üzerleyen levha" üzerinde. Anadolu levhası geriliyor.

ANADOLU LEVHASI NEREDE?

Anadolu levhası, Avrasya levhası, Arap levhası, Afrika Levhası, Egeit levhası tarafından çevrelenen Anadolu'nun büyük kısmını kapsayan yerkabuğu parçası olarak biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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