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Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, Datça ve Bodrum başta olmak üzere birçok yerden hissedildi. AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.

Akdeniz'de son dakika deprem kaydedildi! Ege Denizi'nde üst üste yaşanan depremlerin ardından Girit Adası açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'DAN İLK VERİLER GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  tarafından yayımlanan ilk verilere göre Muğla'nın Datça ilçesine 188.60 km uzaklıkta 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem! - 1. Resim

Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem 7.37 km derinlikte yaşandı. Saat 20:46:07 sıralarında meydana gelen sarsıntı, Datça ve Bodrum başta olmak üzere birçok yerden hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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