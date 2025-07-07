Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 20:51 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 21:10 - Güncelleme:

Muğla açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, Datça ve Bodrum başta olmak üzere birçok yerden hissedildi. AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak