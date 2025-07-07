Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem!
Muğla açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, Datça ve Bodrum başta olmak üzere birçok yerden hissedildi. AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.
Akdeniz'de son dakika deprem kaydedildi! Ege Denizi'nde üst üste yaşanan depremlerin ardından Girit Adası açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'DAN İLK VERİLER GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yayımlanan ilk verilere göre Muğla'nın Datça ilçesine 188.60 km uzaklıkta 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem 7.37 km derinlikte yaşandı. Saat 20:46:07 sıralarında meydana gelen sarsıntı, Datça ve Bodrum başta olmak üzere birçok yerden hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.